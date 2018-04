Adeunis : le directeur général devient PDG

03/04/2018 | 08:49

Adeunis annonce que son conseil d'administration a décidé de réunifier les fonctions de président du conseil et de directeur général. Pascal Saguin, directeur général, devient ainsi PDG du spécialiste des capteurs connectés et solutions sans fil.



Après avoir rejoint les équipes du groupe Legrand en tant qu'ingénieur conception et réglementaire, Pascal Saguin a intégré Adeunis en 2000 au même poste avant d'être nommé directeur R&D en 2007, puis directeur général en septembre 2015.



Muriel Bethoux, ancienne secrétaire générale d'Adeunis et présidente du conseil d'administration depuis la phase de transition managériale engagée en 2015, conserve son mandat d'administratrice de l'entreprise.



