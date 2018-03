ADIDAS : Berenberg relève sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg a maintenu sa recommandation Conserver et relevé de 200 à 206 euros son objectif de cours sur Adidas. En annonçant un programme de rachat d'actions, un relèvement de ses objectifs 2020 et en dévoilant une prévision de marge 2018 supérieure aux attentes, Adidas a fait taire les critiques et les craintes qui ont surgi ces derniers temps, estime l'analyste.De surcroit, argumente Berenberg, l'amélioration promise de la rentabilité d'Adidas pourrait être encore plus importante que prévu puisque le groupe prévoit de baisser plus fortement ses dépenses marketing et il pourrait bénéficier de gains de couverture de changes.