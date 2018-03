Adidas : bondit sur des résultats meilleurs que prévu

14/03/2018 | 10:21

Adidas bondit de 8,9% et caracole en tête du DAX de Francfort, suite à la publication par l'équipementier sportif d'un BPA annuel en croissance de 31% à 7,05 euros, dépassant d'une trentaine de cents le consensus.



Le groupe allemand a amélioré sa marge opérationnelle de 1,2 point à 9,8%, pour des revenus en croissance de 15% à plus de 21,2 milliards d'euros (+16% à changes constants), avec des croissances à deux chiffres dans tous les canaux de distribution.



La direction proposera un dividende de 2,60 euros par action au titre de 2017 et prévoit désormais une croissance annuelle moyenne de 22-24% (et non plus 20-22%) de son résultat net des activités poursuivies sur la période 2015-2020.



