ADLPartner : RESULTATS 2017 MARQUES PAR L'INTENSITE

DES INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX DIVIDENDE PROPOSE DE 1 € PAR ACTION

Le Groupe ADLPartner annonce ses résultats annuels 2017. Le résultat opérationnel s'établit à 6,5 M€, soit 5,3% du chiffre d'affaires. Le résultat net, part du groupe, s'élève 4,57 M€, soit 1,11 € par action.

FAITS MARQUANTS

ADLPartner a poursuivi en 2017 la diversification de ses activités :

• Dans les services de presse, les investissements commerciaux dans l'offre ADL (Abonnements à Durée Libre) ont permis une progression solide de son volume d'affaires et contenu l'érosion de son portefeuille ;

• Dans les services marketing, la croissance des ventes est portée par la croissance organique en France et l'intégration globale des sociétés Activis depuis octobre 2016 et LEOO depuis juillet 2017, compensant le tassement de l'activité en Espagne ;

• Dans le courtage d'assurances par marketing direct, avec des investissements commerciaux significatifs équivalents à ceux de 2016, ADLP Assurances a développé sa base de clientèle et son portefeuille générateur de revenus récurrents au travers d'opérations en compte propre et en marque blanche avec des acteurs majeurs du marché.

RESULTATS

Le chiffre d'affaires consolidé1 s'établit à 124,2 M€, en croissance de 1,4 % par rapport à 2016, tandis que le Volume d'Affaires Brut2 s'établit à 279,5 M€, en hausse de 0,6 %.

L'EBITDA1 s'élève à 8,3 M€ en baisse de 1,8 M€. Sa variation s'explique principalement par i/ la poursuite des investissements commerciaux dans l'offre ADL et la filiale ADLP Assurances, ii/ la baisse du résultat de la filiale espagnole et iii/ la consolidation au second semestre des résultats de la société LEOO.

Le résultat opérationnel s'élève à 6,5 M€ en 2017, en baisse de 2,3 M€ par rapport à 2016, dans un contexte d'accroissement des investissements liés, notamment, à la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Le résultat net consolidé part du Groupe ressort à 4,57 M€, soit un taux de marge nette de 3,7 % contre 4,5 % en 2016.

Données consolidées - en M€ 2017 2016

Chiffre d'affaires 124,20 122,30 EBITDA1 8,35 10,12 En % CA 6,7% 8,3% Résultat opérationnel courant 7,04 9,38 En % CA 5,7% 7,7% Résultat opérationnel 6,54 8,89 En % CA 5,3% 7,3% Résultat net part du groupe 4,57 5,47 En % CA 3,7% 4,5% 1 Résultat opérationnel courant avant dotation aux amortissements ADLPartner | communiqué de presse du 23 mars 2018

STRUCTURE FINANCIERE

Les capitaux propres consolidés au 31 décembre 2017 s'établissent à 21,5 M€, en diminution de 1,9 M€ par rapport au 31 décembre 2016, compte tenu principalement du résultat consolidé de l'exercice (+4,3 M€), de la distribution du dividende ordinaire au titre de l'exercice 2016 (-4,0 M€) et de l'impact de la prise de contrôle de LEOO (-2,9 M€).

La trésorerie nette disponible du Groupe progresse de 3 M€ à 31,8 M€ au 31 décembre 2017. L'actif net réévalué3 (part du groupe), calculé sur la base des capitaux propres et de la valeur du portefeuille d'abonnements à durée libre actifs, diminue de -2,1 % pour s'établir à 123,6 M€ au 31 décembre 2017 (soit 31,1 € par action, hors auto-détention).

DIVIDENDE PROPOSE DE 1 € PAR ACTION

Compte tenu des résultats 2017 et des investissements prévus en 2018, le directoire proposera à l'Assemblée générale des Actionnaires du 15 juin prochain le versement d'un dividende inchangé de 1 euro par action. Ce dividende serait mis en paiement le 22 juin 2018.

PERSPECTIVES

Le Groupe ADLPartner poursuit en 2018 sa stratégie de valorisation de ses solutions et savoir-faire marketing sur de nouveaux marchés en croissance. La poursuite des investissements commerciaux dans l'offre ADL et la filiale ADLP Assurances doit lui permettre de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents. Parallèlement, les offres de services marketing continueront de s'enrichir avec l'intégration globale de la société Converteo à partir du second semestre 2018 qui impactera favorablement le chiffre d'affaires du Groupe sur l'ensemble de l'exercice.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les comptes consolidés 2017 ont été arrêtés le 16 mars 2018 par le directoire et vérifiés et contrôlés par le conseil de surveillance lors de sa séance du 23 mars 2018. Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après la finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du premier trimestre 2018, le 26 avril 2018, après bourse.

ADLPartner en bref

Acteur historique du marketing à la performance, ADLPartner conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…), des services de fidélisation et d'animation de la relation clients sur l'ensemble des canaux de distribution.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris - Compartiment C. Codes ISIN : FR0000062978-ALP - Bloomberg : ALP:FP - Reuters : ALDP.PA www.adlpartner.com

1 Le chiffre d'affaires (dont la détermination repose sur le statut français de commissionnaire de presse pour les ventes d'abonnements) ne tient compte que du montant de la rémunération versée par les éditeurs de presse ; dans le cas des ventes d'abonnements, le chiffre d'affaires correspond donc en réalité à une marge brute, puisqu'il déduit du montant des ventes encaissées le coût des magazines vendus. Pour les commissions d'acquisition et de gestion relevant de la vente de contrats d'assurance, le chiffre d'affaires comprend les commissions émises et à émettre, acquises à la date de clôture des comptes, nettes d'annulation.

2 Le volume d'affaires brut représente la valeur des abonnements et autres produits commercialisés. Il est égal au chiffre d'affaires en ce qui concerne les activités d'assurances.

3 L'Actif Net Réévalué représente la somme des fonds propres et de la valeur actualisée des revenus nets futurs générés par le portefeuille d'Abonnements à Durée Libre actifs

