ADLPartner : recul de la rentabilité en 2017

26/03/2018 | 16:14

L'action ADLPartner lâche 0,9% ce lundi vers 16h, après la publication en fin de semaine de comptes annuels marqués par une baisse de 900.000 euros du bénéfice net part du groupe en glissement annuel à 5,47 millions.



Le bénéfice opérationnel courant a lui aussi reculé, passant de 9,38 à 7,04 millions d'euros, tandis que l'Ebitda s'est établi à 10,12 millions d'euros, à comparer à 8,35 millions.



Le directoire proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 15 juin prochain le versement d'un dividende inchangé d'un euro par action. Ce dividende serait mis en paiement le 22 juin 2018.



ADLPartner poursuit cette année sa stratégie de valorisation de ses solutions et savoir-faire marketing sur de nouveaux marchés en croissance. La poursuite des investissements commerciaux dans l'offre ADL et la filiale ADLP Assurances doit lui permettre de développer ses portefeuilles de contrats générateurs de revenus récurrents.



Parallèlement, les offres de services marketing continueront de s'enrichir avec l'intégration globale de la société Converteo à partir du second semestre 2018, qui aura un impact positif quant aux chiffre d'affaires du groupe sur l'ensemble de l'exercice.





