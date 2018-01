ADLPartner : recul des revenus au dernier trimestre

30/01/2018 | 18:57

ADLPartner a annoncé ce mardi après séance avoir déploré un recul de 5,9% de son chiffre d'affaires au dernier trimestre à 33,2 millions d'euros.



Cette baisse a été imputée à une base de comparaison élevée. Le groupe a également invoqué le ralentissement de la croissance des offres de services marketing en raison du tassement des ventes en Espagne, dans une conjoncture voltaile.



ADLPartner a toutefois aussi enregistré sur la période une optimisation des investissements commerciaux sur les lignes de produits historiques ainsi qu'une progression continue des ventes de sa filiale ADLP Assurances, spécialiste du courtage d'assurances par marketing direct.



Sur l'ensemble de l'exercice, les revenus de la société s'établissent ainsi à 124,2 millions d'euros, en augmentation de 1,6% par rapport à 2016, pour un volume d'affaires brut en hausse de 0,6% à 277,9 millions d'euros (79,3 millions au dernier trimestre, en diminution de 5,3%).



Enfin, ADLPartner a indiqué poursuivre sa stratégie de valorisation de ses savoir-faire marketing sur de nouveaux marchés en développement afin de renforcer sa croissance et sa rentabilité à moyen et long terme.





