La valeur du jour à Wall Street - ADOBE inscrit un nouveau record en Bourse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adobe (+2,75% à 224,82 dollars) occupe l’une des premières places de l’indice S&P 500 et inscrit au passage un plus haut historique. Les investisseurs saluent les résultats meilleurs que prévu de l’éditeur de logiciels d'édition. Au deuxième trimestre, clos début mars, son bénéfice net s'est établi à 583,08 millions de dollars, ou 1,18 dollar par action, contre 398,45 millions (81 cents par action) un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,55 dollar, ce qui est supérieur de 11 cents au consensus Thomson Reuters.Le chiffre d'affaires a, lui, progressé de 24% pour atteindre le niveau record de 2,08 milliards. Wall Street visait 2,05 milliards de dollars. Il a atteint un niveau record. La division Creative Cloud a vu ses revenus augmenter de plus de 28% à 1,46 milliard de dollar. Elle comprend en particulier Creative Cloud, la suite logicielle de graphisme professionnel avec un accès à distance.Sur le trimestre en cours, la firme technologique vise un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 1,53 dollar. Le marché anticipe 2,14 milliards et 1,51 dollar.