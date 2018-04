ADOCIA : conclut une alliance en Chine

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adocia a accordé les droits exclusifs de développement et de commercialisation au chinois Tonghua Dongbao sur la combinaison à ratio fixe d'insuline glargine et d'insuline lispro, BioChaperone Combo, et sur l'insuline ultra-rapide BioChaperone Lispro en Chine et dans certains autres pays. Tonghua Dongbao sera responsable des futurs développements, production et commercialisation de BioChaperone Combo et BioChaperone Lispro en Chine et dans certains autres pays.Adocia recevra un paiement initial total de 50 millions de dollars, dont 40 millions de dollars pour BioChaperone Combo et 10 millions de dollars pour BioChaperone Lispro. De plus, Adocia est éligible à recevoir des paiements d'étape pouvant atteindre 85 millions de dollars, dont 50 millions de dollars pour BioChaperone Combo et 35 millions de dollars pour BioChaperone Lispro.Enfin, Adocia pourrait recevoir des royalties à deux chiffres sur les ventes de ces deux produits sur les territoires concernés. Tonghua Dongbao remboursera Adocia de certaines dépenses de recherche et développement pendant la durée du contrat.Adocia conserve les droits de développer et de licencier ses programmes insuline au niveau mondial dans tous les territoires non couverts par les présents accords, notamment aux Etats-Unis, en Europe et au Japon. Adocia reste responsable du développement et de la fabrication des excipients pharmaceutiques BioChaperone." Nous sommes très heureux et enthousiastes d'entrer dans ce partenariat stratégique avec Tonghua Dongbao, le deuxième acteur des prémix d'insuline humaine en Chine. BioChaperone Combo est le programme le plus important de cette collaboration dans la mesure où les prémix sont l'insulinothérapie la plus répandue en Chine. " a déclaré Gérard Soula, président directeur général d'Adocia. " Ce partenariat résulte de notre décision stratégique d'identifier un partenaire local en Chine tout en conservant les droits sur les deux projets dans le reste du monde. "