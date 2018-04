ADOCIA : la trésorerie a baissé à 27,6 millions d'euros au premier trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adocia a dévoilé une trésorerie de 27,6 millions d’euros à fin mars, à comparer à un montant de 34,8 millions d’euros au 31 décembre 2017. "La consommation de trésorerie relative aux opérations d’exploitation s’élève à 7,2 millions d’euros et reflète un niveau d’activités de recherche et développement soutenu. Les dépenses sont équivalentes à celle de l’année précédente, mais, contrairement à 2017, elles sont financées intégralement par la société", détaille Adocia.La société précise que le Crédit d'Impôt Recherche sur les dépenses 2017, soit 7,5 millions d'euros, devrait être encaissé dans les prochaines mois.De plus, le chiffre d'affaires d'Adocia sur le premier trimestre a été nul. Il était de 19,4 millions d'euros un an plus tôt, provenant essentiellement de l'accord de collaboration et de licence avec Eli Lilly, signé en décembre 2014 et terminé en janvier 2017. La fin de ce contrat a conduit à reconnaitre en chiffre d'affaires un montant de 18,8 millions d'euros correspondant au solde restant à amortir du paiement initial reçu à la signature du contrat 2014.