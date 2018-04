Adocia : lance une étude de Phase 1 sur BC Pram Ins

16/04/2018 | 09:01

Adocia annonce le lancement d'une étude de Phase 1 de BioChaperone Pramlintide Insuline (BC Pram Ins), sa co-formulation prête à l'emploi de pramlintide et d'insuline humaine, chez des personnes avec un diabète de type 1.



L'étude vise à en investiguer les profils pharmacocinétique et pharmacodynamique, ainsi que la sécurité d'emploi et la tolérance au traitement, comparé aux injections séparées d'insuline humaine et de pramlintide ainsi qu'à l'insuline prandiale lispro.



Adocia est le promoteur de cette étude, qui sera réalisée par Profil Neuss en Allemagne. La société biopharmaceutique prévoit que cette étude soit complétée au troisième trimestre 2018. Elle est enregistrée et apparaîtra sur clinicaltrials.gov.



