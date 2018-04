Adocia : le titre flambe après un accord avec Tonghua Dongbao

26/04/2018 | 09:53

L'action Adocia grimpe de 18,9% ce jeudi en début de séance. Les investisseurs ne boudent pas leur plaisir après l'annonce d'un partenariat stratégique avec Tonghua Dongbao.



Selon ses termes, Adocia accorde les droits exclusifs de développement et de commercialisation à Tonghua Dongbao sur la combinaison à ratio fixe d'insuline glargine et d'insuline lispro, BioChaperone Combo, ainsi que sur l'insuline ultra-rapide BioChaperone Lispro en Chine et dans certains autres pays.



En Chine, où le diabète concerne d'ores et déjà plus de 100 millions d'individus, ces produits visent à améliorer le contrôle de la glycémie des personnes qui se traitent avec de l'insuline prémix ou de l'insuline prandiale.



Du point de vue chiffré, Adocia recevra un paiement initial total de 50 millions de dollars, dont 40 millions pour BioChaperone Combo et 10 millions pour BioChaperone Lispro. Au surplus, Adocia est éligible à recevoir des paiements d'étape pouvant atteindre 85 millions de dollars, dont 50 millions pour BioChaperone Combo et 35 millions pour BioChaperone Lispro. Adocia pourrait en outre recevoir des royalties à 2 chiffres sur les ventes de ces 2 produits sur les territoires concernés.



Tonghua Dongbao remboursera Adocia de certaines dépenses de recherche et développement pendant la durée du contrat. Adocia conserve également les droits de développer et de licencier ses programmes insuline au niveau mondial dans tous les territoires non couverts par les présents accords, notamment aux Etats-Unis, en Europe et au Japon.



Enfin, Adocia demeure responsable du développement et de la fabrication des excipients pharmaceutiques BioChaperone.





