ADOMOS : Avis de Convocation - AGO

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 11 mai 2018 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Avis de convocation / avis de réunion Bulletin n°57 ADOMOS Société anonyme au capital de 589 068,58 euros Siège social : 75, avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS 424 250 058 RCS PARIS Avis de réunion valant avis de convocation Les actionnaires de la société ADOMOS sont informés qu'ils seront prochainement convoqués le18 juin 2018 à 9 heures au 28 Avenue Hoche, 75008 Paris, 1er étage (Bat D), en assemblée générale ordinaire,à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant: ORDRE DU JOUR - Lecture du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de la Société au cours de l'exercice 2017 ;- Présentation des rapports du Conseil d'administration sur les attributions gratuites d'actions et les options de souscription et d'achat d'actions au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017; -Lecture des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017, sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce et sur legouvernement d'entreprise;-Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2017 et du montant global des charges etdépenses visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts; Quitus aux administrateurs ; -Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017 ;

- Conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ;

-Questions diverses ;

-Pouvoirs. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTION Première résolution(Approbation des comptes annuels de l'exercice closle 31 décembre 2017 et du montantglobal des charges et dépenses visées au 4 de l'article 39 du Code général des impôts ; quitus aux membres du Conseil d'administration).-L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion duConseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes,statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les opérations qui sont traduites ou résumées dans ce rapport et les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017tels qu'ils lui sont présentés, et qui font apparaître un bénéfice net de 3 256 716€. Conformément à la loi, l'assemblée générale prendacte que la Société a engagé des dépenses et chargesvisées au 4 de l'article 39-5du Code général des impôts au cours de l'exercice écoulé, savoir : -Taxe sur les voitures particulières des sociétés : 216 euros -Amendes et pénalités : 35 euros En conséquence, l'assemblée générale donne quitus aux membres du Conseil d'administration pour ledit exercice. Deuxième résolution(Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2017).-L'assemblée générale,après avoir pris connaissance du rapport duConseil d'administration, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,décide d'affecterpartiellement le bénéfice del'exercice clos le 31 décembre 2017 au compte de report à nouveau et à la réserve légale. Affectation du résultat (en euros) 31/12/2017 Résultat del'exercice 2017 Affectation du bénéfice à la Réserve légale Affectation au compte de Report à nouveauReport à nouveau des exercices précédents Réserve légale des exercices précédents Solde de la Réserve légale en suite de l'affectation du résultat Solde du compte de Report à nouveau en suite de l'affectation du résultat 3 256716 € 58 907€ 3 197 809€ (3 026364) € 0€58 907€171 445€ En conséquence, la réserve légale est intégralement dotée. Conformément à la loi, l'assemblée générale prend acte qu'aucun dividende n'a été distribué aux actionnaires au titre des trois derniers exercices. Troisième résolution(Conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce).-Après avoir entendu lalecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225-38 du Codede commerce, l'assemblée générale,statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les termes de ce rapport et les conventions qui y sont visées. Quatrième résolution(Pouvoirs).-L'assemblée générale,statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,confèretous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extraitdu présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités prescrites par la loi. *********** Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à cetteassemblée. A.Formalités préalables à effectuer pour participer à l'assemblée- Les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s'y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leursactions au deuxième jourouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le 14 juin 2018, zéro heure, heure de Paris) :- pour l'actionnaire nominatif, par l'inscriptionen compte de ses actions sur les registres de la Société ;-pourl'actionnaire au porteur, par l'inscriptionen compte de ses actions, à son nom ou au nom del'intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d'un actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par l'intermédiaire bancaire ou financier qui le gère. Cet enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation délivrée parl'intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d'actionnaire. L'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d'admission, adressés, par l'intermédiaire habilité, à CACEIS Corporate Trust, services Assemblée Générale, 14 rue Rouget de Lisle-92862 Issy les Moulineaux Cedex 09. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité, dans les délais et conditions prévus à l'article R.225-85 du Code de commerce et rappelés ci-dessus, pourront participer à cette assemblée. B. Modes de participation à cette assemblée : 1.Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée seront admis a y participer - pour l'actionnaire nominatif : en se présentant le jour de l'assemblée directement au guichet spécialementprévu à cet effet muni d'une pièce d'identité; - pour l'actionnaire au porteur : en se présentant le jour de l'assemblée muni d'une carte d'admission qu'il aurapréalablement demandé auprès de son intermédiaire habilité. Une attestation de participation est également délivrée à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée et qui n'a pas reçu sa carte d'admission ledeuxième jour ouvré (soit le 14 juin 2018) précédantl'assemblée à zéro heure, heure de Paris. 2.Les actionnaires n'assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant voter par correspondance ou être représentés en donnant pouvoir (au choix) au Président de l'assemblée, à leur conjoint, au partenaire aveclequel un pacte civil de solidarité a été conclu, à un autre actionnaire ou encore à toute personne physique oumorale de leur choix dans les conditions légales et réglementaires, notamment celles prévues à l'article L. 225- 106 I du Code de commerce, pourront conformément aux dispositionsde l'article R. 225-75 du Code de commerce demander un formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration par lettre adressée oudéposée au siège social à l'attention du Président du Conseil d'administrationou adressée à la société CACEIS Corporate Trust(à l'adresse indiquée ci-dessus) ou encore à l'intermédiaire auprès duquel leurs titres sontinscrits, à compter de la date de convocation de l'assemblée. Cette demande devra parvenir au Service des Assemblées Générales de la société CACEIS Corporate Trust(à l'adresse indiquée ci-dessus), ou au siège social de la Société, au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de cette assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration dûment renseigné devra ensuite êtrerenvoyé à l'adresse suivante: CACEIS Corporate Trust, services Assemblée Générale, 14 rue Rouget de Lisle-92862 Issy les Moulineaux Cedex 09. Les votes par correspondance ne seront pris en compte qu'à condition de parvenir trois (3) jours aumoins avant la date de l'assemblée au siège social de la Société à l'attentiondu Président du Conseild'administrationou à la société CACEIS Corporate Trust, services titres et financiers, 14 rue Rouget de Lisle-92862 Issy les Moulineaux Cedex 09. Il estrappelé que les procurations écrites et signées doivent indiquer les nom, prénom et adresse de l'actionnaire ainsi que ceux de son mandataire. La révocation du mandat s'effectue dans les mêmes conditions de forme quecelles utilisées pour sa constitution. Pour cette assemblée, il n'est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin. Tout actionnaire ayant voté par correspondancen'aura plus la possibilité de participer directement à l'assemblée ou de s'y faire représenter en vertu d'un pouvoir. 3.L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d'admission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin, l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. 4.Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. C. Questions écrites :Conformément à l'article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au Président duConseil d'administration. Ces questions doivent être adressées au siège social de la Société, à l'attention du Président du Conseil d'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale, soit le 12 juin 2018. Elles doivent être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte. D. Inscription de points ou de projets de projets de résolutions à l'ordre du jour de l'assemblée:Lesdemandes d'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires remplissant lesconditions légales et réglementaires doivent être envoyées au siège social de la société à l'attention du PrésidentduConseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai courant à compter de la présente publicationet jusqu'à vingt-cinq jours avant la tenue de l'assemblée générale, sans pouvoir êtreadressées plus de vingt jours après la date du présent avis de réunion. Cette demande devra être accompagnéedu texte des projets de résolutions et éventuellement d'un bref exposé des motifs ainsi que d'une attestation d'inscription en compte. Il est en outre rappelé que l'examen par l'assemblée générale des points et résolutionsqui seront ainsi présentés est subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le deuxième jourouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, d'une nouvelle attestation justifiant de l'inscription en compte de leurs titres dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. E. Consultation des documents mis à la disposition des actionnaires :Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société : 75, avenue des Champs-Élysées - 75008 PARIS, dans les délais légaux. Il est dès à présent indiqué qu'à défaut de quorum sur première convocation, il y aura lieu à deuxième convocation pour le 29 juin 2018 à 9 heures, au 28 Avenue Hoche, 75008 Paris, 1er étage (Bat D). Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance déposés en vue de l'assemblée du18 juin 2018restent valables pour cette deuxième réunion dès lors que l'inscription ou l'enregistrement comptable des titresest maintenue. LeConseil d'administration La Sté Adomos SA a publié ce contenu, le 14 mai 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

