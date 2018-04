Adomos : accord pour l'acquisition d'un nouvel immeuble

11/04/2018 | 19:14

Adomos a rapporté ce mercredi soir avoir obtenu, au terme de plusieurs semaines de négociation, l'accord d'un vendeur institutionnel pour acquérir un immeuble d'habitation au prix de 2,4 millions d'euros.



Situé en Aquitaine, cet immeuble s'étend sur une surface de 3.800 mètres carrés. Il compte par ailleurs 60 appartements et génère un loyer de 280.000 euros par an avec un taux d'occupation de 96 %, soit une rentabilité locative brute de 11,3%.



Bien que l'immeuble soit en bon état général, Adomos envisage de réaliser certains travaux d'amélioration afin de le valoriser. Le groupe procèdera également à sa mise en copropriété et arbitrera entre sa conservation ou sa vente par appartement, avec dans ce cas un objectif de plus-value nette de

40% et de rendement sur fonds propres de 100%.



La promesse de vente est en cours de rédaction et devrait être signée le mois prochain.



Adomos indique par ailleurs avoir réalisé un très bon premier trimestre sur ses 2 métiers historiques de ventes de biens immobiliers et de marketing lead, et envisage une nouvelle progression à 2 chiffres de son résultat d'exploitation au premier semestre.





