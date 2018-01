L'américain ADT perd près de 10% pour son premier jour de Bourse

Le spécialiste de la sécurité de la maison ADT, contrôlée par le fonds Apollo, chute de près de 10% pour son premier jour de cotation à Wall Street.

Son introduction en Bourse (IPO) s'est faite à 14 dollars par action alors que la fourchette indicative allait de 17 à 19 dollars, ce qui lui a permis de lever 1,47 milliards de dollars.

L'action a ouvert à 12,65 dollars sur le New York Stock Exchange et a touché un plus bas de 12,50 dollars dans les premiers échanges. Elle perdait 9,5% à 12,67 vers 18h15 GMT.

Au prix de 14 dollars par action, le leader américain de la surveillance et de la protection a été valorisé autour de 10,5 milliards de dollars dans le cadre de son IPO, ce qui en fait l'une des plus grosses IPO des premières semaines de 2018.

Mais dans la mesure où la Bourse accumule les records, augmentant la valorisation des entreprises comparables qui servent d'étalon à la mise à prix des introductions en Bourse, les investisseurs en viennent à choisir plus soigneusement. (Nikhil Subba à bangalore, Juliette Rouillon pour le service français)