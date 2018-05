Adtalem Global Education : La 14ème conférence européenne annuelle de l'ACAMS sur la LBC et la criminalité financière va bientôt avoir lieu

Une présentation d'Alexandra Jour-Schroeder, directrice de la justice pénale à la Commission européenne, est prévue

Les changements réglementaires et les perturbations technologiques remodèlent actuellement les initiatives européennes contre la criminalité financière. La 14ème conférence européenne annuelle de l'ACAMS sur la LBC et la criminalité financière va rassembler des experts de premier plan de l'industrie pour offrir un aperçu des nouvelles compétences, outils et stratégies qui vont pouvoir aider les professionnels de la conformité à manœuvrer avec succès en cette période de changements rapides. La conférence, centrée sur le thème « Maîtriser la nouvelle ère de conformité européenne », aura lieu au RAI Amsterdam, au Pays-Bas, du 31 mai au 1er juin 2018. La conférence inclura une présentation d'Alexandra Jour-Schroeder, directrice de la justice pénale à la Commission européenne, sur la directive 5AMLD et ses implications pratiques pour les professionnels de la conformité.

« Le rôle du professionnel de la LBC évolue rapidement. Celui qui était auparavant un spécialiste d'un sous-domaine doit désormais maîtriser un champ de connaissances beaucoup plus large et posséder des compétences diverses », a déclaré Rick McDonell, directeur exécutif de l'ACAMS et ancien secrétaire exécutif du Groupe d'action financière (Financial Action Task Force). « L'accélération du développement des pratiques de conformité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et l'évolution des professionnels va nécessiter un plus grand dialogue entre le secteur privé, les organismes d'application de la loi et les régulateurs, et l'ACAMS est bien placée pour faciliter cette accélération. »

La conférence européenne fournira une formation approfondie, des mises à jour réglementaires ainsi que des solutions critiques aux défis que représente la conformité régionale en termes de LBC. Il s'agit de la plus grande conférence dédiée à la LBC dans la région, et celle-ci représente une occasion unique pour la communauté chargée de la LBC, le FT et la criminalité financière. Les sessions plénières aborderont divers sujets comme la directive 4AMLD, le RGPD, les sanctions, la menace terroriste en Europe et la cybercriminalité. Des programmes spécialisés de type « Connaissances en matière de LBC » et « Innovations en matière de LBC » mettront en lumière les dernières avancées technologiques du secteur.

« Les politiques et les pratiques européennes contre la criminalité financière continuent d'évoluer à un rythme sans relâche, et les sujets, tels que l'intelligence artificielle, la cybercriminalité, l'analyse des données dans le cadre de la LBC, ainsi que la lutte contre le financement du terrorisme et la traite des êtres humains n'ont jamais été aussi importants », a déclaré Angela Salter, directrice de la région Europe de l'ACAMS. « Cette conférence rassemble des leaders actuels et futurs de notre industrie, et va leur permettre d'apprendre les uns des autres et se rapprocher de leurs pairs travaillant dans le secteur privé comme dans le secteur public. Nous sommes fiers d'être le catalyseur de ce partage des meilleures pratiques et d'aider au développement professionnel de la lutte contre la criminalité financière. »

Dirigés par des chefs de file du secteur bancaire, des gouvernements et des organismes d'application de la loi, les groupes d'experts et les ateliers de la Conférence européenne s'attaqueront de front aux problèmes critiques de la LBC, avec des séances stimulantes, abordant, entre autres, les sujets suivants :

La cybercriminalité : Peut-on faire quelque chose pour l'empêcher ? Analyser les cas récents de cybercriminalité pour mettre en évidence le paysage actuel des cybermenaces Créer des modèles de cybertypologies communes et des drapeaux rouges indiquant les activités potentielles de cybercriminalité Mettre en place un plan d'intervention en cas d'incident cybernétique pour enquêter sur les dommages, rétablir l'intégrité systémique et alerter divers intervenants, notamment les organismes d'application de la loi et les organismes de réglementation

Conformité avec la réglementation convergente : Une approche holistique de la mise en œuvre de la directive 4AMLD/du RGPD et de la directive PSD2 Accroître la sensibilisation aux évaluations de l'impact de la réglementation comme outils permettant une planification plus efficace de la prise en charge des changements réglementaires

Rendre l'invisible plus visible : Lutter contre la corruption Examiner les récentes poursuites intentées dans le cadre de la loi FCPA contre des entités européennes ainsi que les leçons tirées de ces poursuites Examiner les approches adoptées par d'autres institutions financières pour identifier le comportement des clients impliqués dans des activités de corruption et pots-de-vin

L'échiquier en constante évolution des sanctions Évaluer l'impact du paysage politique mondial en constante évolution au Venezuela, en Russie, à Cuba, au Myanmar et ailleurs, et autoriser les activités de dépistage Pour en savoir plus sur les techniques nouvelles et émergentes de sanctions utilisées contre l'évasion ciblant à obtenir l’accès au système financier mondial



Parmi les intervenants prévus, figurent :

Remy Jansen, chef de département de la Banque des Pays-Bas (De Nederlandsche Bank), Pays-Bas

Erik Barnett, responsable de la réduction de la menace de criminalité financière pour la région Europe, HSBC

Sharon Campbell, directrice mondiale de la conformité relative à la criminalité financière, Nordea

Geraldine Lawlor, directrice mondiale de la lutte contre la criminalité financière, Barclays

Philippe Vollot, directeur général, responsable mondial de la lutte contre le blanchiment de capitaux chez AFC & Group, Deutsche Bank

Eric Strom, cyberspécialiste, FBI, Pays-Bas

Andy McDonald, ancien chef de la National Terrorist Financial Investigation Unit R.-U., New Scotland Yard, Royaume-Uni

Pour plus d'informations et pour télécharger le programme complet de la conférence, rendez-vous sur http://www.acamsconferences.org/europe.

