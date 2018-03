Adthink Media : Ouverture d'un bureau à Lisbonne

Communiqué de presse

Tassin-la-Demi-Lune, le 29 mars 2018

Ouverture d'un bureau à Lisbonne

Identifiée comme l'un des trois leviers de croissance de Adthink, avec l'innovation et le commercial, la poursuite de l'ouverture à l'international des activités s'accélère avec l'installation d'un bureau dans la capitale portugaise.

La création d'une bureau à Lisbonne répond à une triple ambition :

- soutenir le développement de la plateforme d'affiliation, l'une des 5 activités de publicité à la performance proposée par Adthink, en renforçant l'équipe dédiée à cette activité par des recrutements sur place de profils qualifiés ;

- faciliter la croissance du chiffre d'affaires auprès des audiences lusophones, et plus précisément au Brésil, pays offrant des perspectives de développement intéressantes ;

- accélérer l'internationalisation de la société en s'installant dans l'une des places européennes montantes du digital, présence qui va faciliter l'accès aux innovations et acteurs du marché.

"Le bénéfice immédiat de notre présence à Lisbonne est le recrutement de profils compétents et multilingues, qui connaissent nos activités", précise Arnaud Lacroix, Directeur général, "nous mettons en place un déploiement agile et souple, en s'appuyant sur les nouvelles formes de travail (coworkspace, contracting), pour se concentrer sur l'essentiel. Ce format pourra être dupliqué facilement sur d'autres localisations."

En plus de l'installation à Lisbonne, plusieurs actions ont été initiées en ce début d'année, tels que la nomination d'un Global Development Director, le lancement par les équipes Customer Acquisition d'offres de LeadGen sur les marchés allemand et espagnol, avec d'autres lancements prévus à court-terme, la présence des équipes aux salons Mobile World Congress de Barcelone et TES de Lisbonne, rendez-vous incontournables de la profession.

A propos de Adthink

Smart Performance Advertising. Adthink accompagne les annonceurs dans leur acquisition de prospects et de clients en ligne via une gamme complète de solutions de publicité à la performance : Affiliate Network, Display Network, Trading Desk, Client Acquisition, Data Activation. Créé en 2001, Adthink est présent à Lyon (siège social), Paris, Genève et Palo Alto. Son chiffre d'affaires 2017 s'élève à 22,1 millions d'euros.

Adthink est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris (ALADM - FR0010457531).

Plus d'informations sur :w​ww.adthink.com

