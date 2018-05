Adthink Media : lance FIRST, une offre de monétisation externalisée à destination des éditeurs

Communiqué de presse

Tassin-la-Demi-Lune, le 2 mai 2018

Adthink lance FIRST, une offre de monétisation externalisée à destination des éditeurs.

Adthink rassemble ses savoir-faire en monétisation d'audiences pour les mettre à disposition des éditeurs, à travers un nouveau modèle de partenariat. Le principe : être l'interlocuteur unique pour la gestion de leurs revenus publicitaires, toutes sources confondues.

Développement du programmatique, évolutions réglementaires, multiplication des formats et des plateformes…La gestion des revenus publicitaires sur internet n'a jamais été aussi complexe. Concentrés prioritairement sur la production de leurs contenus, les éditeurs n'ont pas toutes les ressources à disposition pour tirer le meilleur revenu publicitaire de leur trafic, ni l'accès aux annonceurs et à toutes les plateformes.

Avec FIRST, Adthink se place au service des éditeurs. En confiant toute sa monétisation à Adthink dans le cadre de cette offre, ce dernier va bénéficier :

- d'un interlocuteur unique qui centralise et anime toutes les sources de revenus publicitaires de l'éditeur, lui permettant de dégager du temps ;

- d'une équipe d'experts dédiés et disponibles, en capacité de l'accompagner sur sa stratégie de monétisation : audit des performances, conseil sur les formats et les contenus, veille réglementaire et technologique ;

- d'une recherche de maximisation des revenus (CPM PAP), avec une préoccupation constante de ne pas dégrader l'expérience utilisateur ;

- d'une gestion quotidienne des campagnes : contractualisation, mise en oeuvre, optimisation et reporting ;

- de la puissance de la Sales House de Adthink, équipe commerciale en contact quotidien avec les agences, Adtech et annonceurs, qui va lui faire bénéficier de nouvelles sources de CA premium ;

- d'un modèle de rémunération à la performance, avec un taux de marge transparent sur les revenus générés.

FIRST se destine aux éditeurs bénéficiant d'une équipe éditoriale active et d'un trafic installé. Adthink ambitionne de recruter une dizaine d'éditeurs avec cette nouvelle offre. Adthink étant déjà très présent sur les verticales Famille et Loisirs, c'est tout d'abord aux éditeurs de ces thématiques que l'offre FIRST est proposée.

A propos de Adthink

Smart Performance Advertising.

Adthink accompagne les annonceurs dans leur acquisition de prospects et de clients en ligne via une gamme complète de solutions de publicité à la performance : Affiliate Network, Display Network, Trading Desk, Customer Acquisition, Data Activation.

Expert en monétisation d'audiences, Adthink propose aux éditeurs des solutions pour accroître leurs revenus publicitaires.

Créé en 2001, Adthink est présent à Lyon (siège social), Paris, Genève, Lisbonne et Palo Alto. Son chiffre d'affaires 2017 s'élève à 22,1 millions d'euros.

Adthink est coté sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris (ALADM - FR0010457531). Plus d'informations sur :w​ww.adthink.com

Contact

Presse&Com Ecofi : Ségolène de Saint Martin - Tél. : +33 6 16 40 90 73 -s​destmartin@p-c-e.fr