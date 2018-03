Adthink : forte hausse du bénéfice net PDG à fin 2017

21/03/2018 | 10:53

Dévoilés hier après séance, les comptes annuels d'Adthink ont notamment révélé un bénéfice net part du groupe de 4,39 millions d'euros, contre 240.000 euros à fin 2016.



L'Ebitda a en revanche fortement reculé, passant de 3,04 millions d'euros à 1,91 million. De même, le bénéfice d'exploitation s'est établi à 1,01 million d'euros, à comparer à 1,61 million, tandis que le chiffre d'affaires a atteint 22,02 millions d'euros, contre 25,63 millions au terme de l'exercice précédent.



Pour rappel, Adthink a récemment cédé à ITfacto sa participation de 75% détenue au capital de IT News Info, spécialiste en information et services BtoB dans le secteur IT (propriétaire entre autres des marques media Le Monde Informatique, Distributique, France Entreprise Digital). Cette opération sera effective dès le 31 mars prochain. Elle est en ligne avec la stratégie du groupe, qui entend cesser pleinement les activités d'édition devenues non-stratégiques.



'Nous avons connu une bonne dynamique commerciale au second semestre, à la fois sur notre portefeuille clients existant et en termes de développement, tout en continuant la mutation de la société. Cet exercice de transition se conclut par un bilan renforcé. En 2018, l'ensemble des équipes se concentre avec énergie et créativité sur le développement de nos activités publicitaires', a commenté Arnaud Lacroix, directeur général d'Adthink.



