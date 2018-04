AdUX : Eligibilité PEA-PME

Paris, le 13 avril 2018, 17h45

Eligibilité PEA-PME

Paris, le 13 avril 2018, 17h45 - AdUX S.A. (Code ISIN FR0012821890 - / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX) confirme son éligibilité au dispositif PEA-PME.

Sur la base des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017, le groupe de publicité digitale AdUX confirme répondre aux critères d'éligibilité fixés par le Décret d`application n° 2014-283 du 4 mars 2014 relatif au plan d'épargne en actions (PEA) et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), à savoir moins de 5 000 salariés d'une part, et d'autre part un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliards d'euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d'euros.

En conséquence, les actions de la société AdUX peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME.



Prochaine communication financière

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018, le jeudi 3 mai 2018 après bourse.

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un leader européen du marketing digital.

Présente dans 6 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Contact investisseurs et analystes

infofin@adux.com





Contact Presse

Antidox

Nicolas Ruscher

nicolas.ruscher@antidox.fr

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

