AdUX :MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL ET DES DOCUMENTS RELATIFS A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2018

Paris, le 17 avril 2018, 19h45

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT ANNUEL ET DES DOCUMENTS RELATIFS A L'ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MAI 2018

Paris, le 17 avril 2018, 19h45 - AdUX informe ses actionnaires de la mise à disposition de son Rapport Annuel 2017 et des documents relatifs à l'Assemblée Générale Ordinaire du 17 mai 2018.

Le Rapport Annuel peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Société (www.adux.com, rubrique Investisseurs/Documentation/Rapport Annuel). Le Rapport Annuel est également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Les documents relatifs à l'Assemblée Générale du 17 mai 2018 peuvent être consultés et téléchargés sur le site Internet de la Société (www.adux.com, rubrique Investisseurs/Documentation/Assemblée Générale).

L'ensemble de ces documents est également disponible sans frais sur simple demande par courrier adressé à la société AdUX - 6 place du Colonel Bourgoin - 75012 Paris (France).



Prochaine communication financière

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018, le jeudi 3 mai 2018 après bourse.

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un leader européen du marketing digital.

Présente dans 6 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d'informations sur www.adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @AdUX_France

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr

Contact investisseurs et analystes

infofin@adux.com





Contact Presse

Antidox

Nicolas Ruscher

nicolas.ruscher@antidox.fr

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

