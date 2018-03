AdUX : Résultat annuels 2017

Paris, le 14 mars 2018, 17h45

Résultats annuels 2017

Retour à la croissance dès le premier trimestre 2018

Chiffre d'affaires 2017 du nouveau périmètre ( ) de 34,2M€



Un EBITDA ( ) du nouveau périmètre (1) de +1,7M€ et un résultat net part du groupe de -4,3M€ incluant la sortie des goodwill des entités cédées



Paris, le 14 mars 2018, 17h45 - Après la cession de l'essentiel de ses activités de régie publicitaire historique, le groupe de publicité digitale AdUX (Code ISIN FR0012821890 - HIM, HIM.FR) publie ses résultats annuels de l'exercice 2017 sur son nouveau périmètre.

Un nouveau périmètre qui repart en croissance en 2018

En fin d'exercice 2017, le Groupe AdUX a finalisé les dernières cessions lui permettant de se désengager de l'essentiel de ses activités de régie traditionnelle. En effet, la société a cédé successivement ses régies en Allemagne( ), en Amérique Latine, en Espagne et en Italie. Le groupe n'a conservé de son activité traditionnelle que des activités mineures en Belgique et au Portugal.

Le chiffre d'affaires publié du nouveau périmètre est de 34,2 millions d'euros au sein duquel les activités de Native Advertising (Quantum) de Drive to Store (Admoove), et de Social Marketing (Adpulse) représentent 24,2 millions d'euros. Ces activités continueront à progresser en 2018 et devraient représenter près de 85% du chiffre d'affaires total en fin d'année 2018. Leur dynamisme permet au groupe de retrouver le chemin de la croissance après un long processus de mutation et de repositionnement, et ceci dès le premier trimestre 2018.

Analyse du compte de résultat

En M€ 2017 2016 Var. Chiffre d'affaires 34,2 39,3 (5,1) Marge brute 17,9 20,0 (2,1) Achats (4,8) (6,8) 2,0 Charges de personnel (11,4) (11,8) 0,4 EBITDA (2) 1,7 1,4 0,3 Dotations et reprises aux amortissements et provisions (2,7) (1,7) (1,0) Résultat opérationnel courant (1,0) (0,3) (0,7) Autres produits et charges non courants (0,2) (0,2) (0,0) Résultat opérationnel (1,4) (0,5) (0,9) Résultat financier (0,4) (0,2) (0,2) Impôts (0,1) (0,1) (0,0) Résultat net des activités poursuivies (2,0) (0,7) (1,2) Résultat net des activités cédées ou destinées à être cédées (2,8) (0,6) (2,2) Résultat net (4,7) (1,3) (3,4) Part des minoritaires des activités poursuivies 0,2 0,1 0,1 Part des minoritaires des activités cédées ou destinées à être cédées 0,2 0,1 0,1 Dont Part du Groupe (4,3) (1,1) (3,2)

Malgré la progression enregistrée par le Native, le Drive to Store et le Social Marketing, le chiffre d'affaires consolidé décroit de 5,1 millions d'euros du fait de la forte contraction des activités résiduelles en Belgique, en France et au Portugal qui devraient voir leur poids encore diminuer en 2018 mais sur un rythme plus modéré.

Le taux de marge étant stable, la marge brute suit l'évolution du chiffre d'affaires et s'élève à 17,9 millions d'euros € soit -2,1 millions d'euros €.

Les charges externes ont été fortement réduites (-2 millions d'euros soit -29%) ainsi que les charges de personnel (-0,4 millions d'euros soit -3%) mais dans une moindre mesure du fait des recrutements effectués sur les activités de Native Advertising et de Social Marketing. La baisse des charges externes intègre un produit de 0,9 million d'euros lié au changement de bail de la holding( ) négocié en juillet 2017.

Les dotations aux amortissements augmentent principalement du fait de l'amortissement accéléré (pour 0,8 millions d'euros) des agencements du siège social de la holding en lien avec le changement de son bail.

Les autres produits et charges non courants s'élèvent à -0,2 million d'euros. Le résultat opérationnel s'établit ainsi à -1,4 millions d'euros et le résultat net des activités poursuivies à -2 millions d'euros.

Le résultat des activités cédées ou destinées à être cédées s'établit à -2,8 millions d'euros s'expliquant principalement par la sortie des goodwill affectés à l'Espagne pour -6,3 millions d'euros et la cession de Latam Digital Ventures pour 2,2 millions d'euros. Après prise en compte des intérêts minoritaires, le résultat net part du groupe s'élève à -4,3 millions d'euros.

Situation financière

La société dispose au 31 décembre 2017 d'une trésorerie brute de 4,6 millions d'euros et d'une participation cessible dans HiPay valorisée à 0,4 million d'euros.

Perspectives

En 2017, Admoove s'est repositionné autour d'une activité de géomarketing et technologique conforme à l'évolution juridique (RGPD et projet de règlement dit ePrivacy). Les effets positifs de ce repositionnement se feront sentir progressivement pendant l'exercice 2018.

La publicité Native et le Social Marketing devraient quant à elles poursuivre leur croissance soutenue, avec pour le Native la confirmation de son développement international.

Les trois activités au coeur d'AdUX devraient ainsi croître fortement et permettre au Groupe de voir son chiffre d'affaires progresser dès 2018.

« Nous nous sommes recentrés sur des modèles de publicité digitale à plus fort potentiel de croissance : le Native Advertising, le Drive-to-Store et le Social Marketing sont portés à la fois par les nouveaux usages des consommateurs et les besoins des annonceurs. Nous entamons en 2018 une nouvelle phase de croissance », déclare Cyril Zimmermann, Président Directeur Général d'AdUX.





Les comptes annuels et consolidés qui ont été arrêtés par le conseil d'administration d'AdUX SA en date du 13 mars 2018, ont fait l'objet d'un audit et le rapport de certification correspondant est en cours d'émission. Le rapport financier annuel portant sur les comptes clos au 31 décembre 2017 sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société à l'adresse www.adux.com à la rubrique « Investisseurs ».

Une réunion de présentation SFAF des résultats se tiendra le 15 mars 2018 à 10h. Le fichier support de la présentation sera mis à disposition sur le site Internet de la Société à l'adresse www.adux.com à la rubrique « Investisseurs ».

Prochaine communication financière

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018, le jeudi 3 mai 2018 après bourse.

À propos d'AdUX

Pionnier du secteur, AdUX est un leader européen du marketing digital.

Présente dans 6 pays européens, la société AdUX a réalisé un chiffre d'affaires de 34 millions d'euros en 2017.

Indépendante depuis sa création, la société est cotée sur le compartiment C de Euronext Paris et fait partie des indices CAC Small, CAC All-Tradable et CAC PME.

Code ISIN : FR 0012821890 / LEI : 969500IIE66C3CFB1K57 / Mnémo : ADUX

Plus d'informations sur www.adux.com et infofin@adux.com

Suivez-nous sur Twitter : @AdUX_France

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/adux_fr

Contact investisseurs et analystes

infofin@adux.com





Contact Presse

Antidox

Nicolas Ruscher

nicolas.ruscher@antidox.fr

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que AdUX Group estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations. AdUX Group opère dans un secteur des plus évolutifs au sein duquel de nouveaux facteurs de risques peuvent émerger. AdUX Group ne prend en aucune manière l'obligation d'actualiser ces déclarations de nature prévisionnelle en fonction de nouvelles informations, évènements ou autres circonstances.

Comptes de résultat consolidés des exercices 2017 et 2016

en milliers d'euros 31 déc.2017 31 déc.2016 (retraité)(1) 31 déc.2016 (publié) Chiffre d'affaires 34 247 39 323 59 151 Charges facturées par les supports - 16 330 - 19 307 - 32 324 Marge brute 17 918 20 016 26 827 Achats - 4 816 - 6 819 - 8 882 Charges de personnel - 11 412 - 11 820 - 16 829 EBITDA 1 691 1 377 1 116 Dotations et reprises aux amortissements et provisions - 2 677 - 1 650 - 1 775 Résultat opérationnel courant (avant valorisation des stocks options et actions gratuites) - 987 - 273 - 659 Valorisation des stock options et actions gratuites - 258 - 37 - 37 Autres produits et charges non courants - 168 - 162 - 37 Résultat opérationnel - 1 412 - 472 - 734 Coût de l'endettement - 30 86 - 58 Autres produits et charges financiers - 399 - 306 - 239 Résultat des sociétés intégrées - 1 842 - 691 - 1 031 Quote-part dans les résultats des sociétés mises en équivalence - 48 48 Résultat avant impôt des sociétés consolidées - 1 842 - 643 - 983 Impôts - 120 - 97 - 333 Résultat net des activités poursuivies - 1 962 - 740 - 1 316 Résultat net des activités cédées ou destinées à être cédées - 2 778 - 576 - Résultat net - 4 740 - 1 316 - 1 316 Part des minoritaires des activités poursuivies 207 125 224 Part des minoritaires des activités cédées ou destinées à être cédées 245 98 - Dont Part du Groupe - 4 288 - 1 092 - 1 092 31 déc.2017 31 déc.2016 31 déc.2016 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 2 886 088 2 886 088 2 886 088 Résultat de base par action (en euros) -1,49 -0,38 -0,38 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 2 886 088 2 886 088 2 886 088 Résultat dilué par action (en euros) -1,49 -0,38 -0,38 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires 2 886 088 2 886 088 Résultat de base par action des activités poursuivies (en euros) -0,68 -0,26 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (dilué) 2 886 088 2 886 088 Résultat dilué par action activités poursuivies (en euros) -0,68 -0,26

(1) Les états financiers au 31 décembre 2016 ont été établis sur la base des états financiers historiques du groupe AdUX diminués des activités cédées ou destinées à être cédées (Espagne, Italie, Latam) présentés dans les notes annexes aux états financiers 2017.

Bilans consolidés au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2016

ACTIF - en milliers d'euros 31 déc.2017 31 déc.2016 Goodwill nets 14 523 20 860 Immobilisations incorporelles nettes 968 1 413 Immobilisations corporelles nettes 371 1 319 Impôts différés actifs 14 54 Autres actifs financiers 1 104 1 484 Actifs non courants 16 980 25 131 Clients et autres débiteurs 15 859 26 101 Autres actifs courants 13 856 13 988 Actifs financiers courants 371 3 259 Trésorerie et équivalents de Trésorerie 4 551 5 690 Actifs courants 34 637 49 037 TOTAL DE L'ACTIF 51 617 74 168 PASSIF - en milliers d'euros 31 déc.2017 31 déc.2016 Capital social 4 329 4 329 Primes d'émission et d'apport 83 870 83 870 Réserves et report à nouveau -68 961 -64 485 Actions propres -4 241 -5 722 Résultat consolidé (part du Groupe) -4 288 -1 092 Capitaux propres (part du Groupe) 10 709 16 900 Intérêts minoritaires -383 375 Capitaux propres 10 326 17 274 Emprunts et dettes financières à long terme 1 687 3 416 Provisions non courantes 791 696 Dettes non courantes - - Passifs d'impôt différés 349 264 Passifs non courants 2 827 4 376 Dettes financières à court terme et découverts bancaires 1 631 480 Provisions courantes - - Fournisseurs et autres créditeurs 26 077 40 612 Autres dettes et passifs courants 10 756 11 425 Passifs courants 38 464 52 517 TOTAL DU PASSIF 51 617 74 168

Tableau des flux de trésorerie consolidés des exercices 2017 et 2016

en milliers d'euros 31 déc.2017 31 déc.2016 Résultat net -4 740 -1 316 Ajustements pour : Dotations aux amortissements des immobilisations 2 861 1 642 Pertes de valeur - - Autres éléments non courants sans incidence sur la trésorerie 109 -146 Coût de l'endettement 48 -86 Quote-part dans les entreprises associées - -48 Résultat de cession d'immobilisations -2 711 -1 568 Flux de trésorerie des activités cédées 2 916 115 Flux de trésorerie des activités à céder - - Coûts des paiements fondés sur des actions 258 37 Charges d'impôts 120 97 Résultat opérationnel avant variation du besoin en fonds de roulement -1 139 -1 273 Variation du besoin en fonds de roulement -1 722 -4 482 Trésorerie provenant des activités opérationnelles -2 861 -5 755 Intérêts payés -48 86 Impôt sur le résultat payé -506 -275 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES -3 414 -5 944 Produits de cession d'immobilisations corporelles - - Evaluation à la juste valeur des équivalents de trésorerie - - Produits de cession d'actifs financiers - - Cession de filiale, sous déduction de la trésorerie cédée 5 635 6 303 Acquisition de filiale, sous déduction de la trésorerie acquise -606 -1 767 Acquisition d'immobilisations -1 457 -1 279 Variation des actifs financiers 103 80 Variation des fournisseurs d'immobilisations -134 -398 Incidence des variations de périmètre -2 - TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT 3 538 2 940 Produits de l'émission d'actions -95 3 Rachat d'actions propres 36 97 Nouveaux emprunts - 1 576 Remboursements d'emprunts -607 - Variation des autres dettes financières -676 -406 Dividendes payés aux minoritaires -13 -19 TRÉSORERIE NETTE PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT -1 355 1 251 Incidence des variations de taux de change 91 9 VARIATION NETTE DE TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE -1 139 -1 743 Trésorerie et équivalent de trésorerie au 1er janvier 5 690 7 434 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENT DE TRÉSORERIE FIN DE PÉRIODE 4 551 5 690



([1]) Le nouveau périmètre représente l'ensemble des activités du groupe retraité des cessions de Latam Digital Ventures et des activités de régie traditionnelle espagnole et Italienne. ([2]) Résultat Opérationnel courant avant dotations et reprises aux amortissements et provisions incluant un produit de 0,9 M€ lié au changement de bail de la holding. ([3]) La cession de 55% HiMedia Deutschland est intervenue en juillet 2015. ([4]) Reconnaissance accélérée de la franchise de loyer octroyée à l'origine. Elle est compensée par des amortissements accélérés sur les agencements (hors EBITDA) à hauteur de 0,8m€ dans le résultat opérationnel courant au 31 décembre 2017.

