Adval Tech versera un dividende malgré un net repli du bénéfice en 2017

Zurich (awp) - Adval Tech proposera le versement d'un dividende au titre de l'exercice 2017 et ce, malgré un net repli de son bénéfice net l'année dernière. Le producteur d'éléments métalliques, plastiques et composites pour l'industrie automobile s'estime mardi dans son communiqué bien positionné pour enregistrer une croissance rentable et qualitative.

Le conseil d'administration proposera le versement d'un dividende de 4 francs suisses par action au titre de l'exercice 2017. L'année dernière, un dividende de 41 francs suisses avait été versé.

Les résultats pour 2017 ont été présentés fin mars. Le bénéfice net a été divisé par plus de quatre à 8,7 millions de francs suisses, après que des gains exceptionnels avaient porté le profit net en 2016. Le chiffre d'affaires total a baissé de 8,5% à 207,9 millions.

Le groupe bernois a précisé que la comparaison avec l'année précédente est délicate, au vu des changements dans le périmètre de la société. Cette dernière avait en effet vendu en 2016 l'unité Mold au groupe américain Bernes pour 133 mio CHF, ce qui avait dopé les résultats en 2016 et pénalisé ceux de 2017. De plus, les résultats de l'année dernière incluent pour la première fois les chiffres du fournisseur allemand de l'industrie automobile Fischer IMF, racheté en mars 2016.

La situation sur le principal marché d'Adval Tech, l'industrie automobile, est "très hétérogène" et il est "difficile" de prévoir comment elle évoluera. D'importantes entrées de commandes en 2016 et en 2017 assureront au groupe l'utilisation des capacités pour les années à venir, précise-t-il toutefois.

En 2018, le groupe mettra l'accent sur l'extension des activités marketing et la relocalisation de la production en Allemagne et en Hongrie. Aucune prévision chiffrées n'est fournies ni sur les ventes, ni sur l'Ebit.

