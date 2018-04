Advenis : perte nette divisée par quatre en 2017

13/04/2018 | 08:09

Advenis publie un résultat net de -3,1 millions d'euros au titre de son exercice 2017, contre -12,4 millions l'année dernière, et un résultat opérationnel courant de -1,9 million à comparer à -6,6 millions en 2016.



Le groupe a généré un chiffre d'affaires de 65,4 millions d'euros, en léger retrait de 1,7% qui s'explique notamment par l'arrêt de l'activité de marchand de biens en 2015, ainsi qu'une amélioration de la marge brute grâce à un mix produits/services favorable.



A un horizon de trois ans, Advenis ambitionne d'avoir recouvré une rentabilité pérenne. Les principaux leviers de croissance rentable résident notamment dans la réalisation de synergies d'affaires et la réussite commerciale des produits de type SPCI.



