ADVINI : rachète la majorité du producteur sud africain de vins stellenbosch vineyards

Advini a annoncé l'acquisition de la majorité de stellenbosch vineyards, dupliquant son modèle viticole en Afrique du Sud. Les marques premium Stellenbosch Vineyards (Arniston Bay, Versus, Welmoed et la Collection) sont commercialisées dans plus de 30 pays en Europe et en Afrique."Stellenbosch Vineyards a su tisser un réseau dense et très qualitatif de sourcing dans les différents vignobles sud-africains et dispose d'outils de vinification, de conditionnement et de logistique très performants", explique l'acquéreur.Son activité et ses savoir-faire sont présentés complémentaires de ceux d'AdVini South Africa et permettront au nouvel ensemble être désormais présent sur toute la chaîne de valeur pour mieux répondre aux besoins de tous les clients et distributeurs.Cette reprise fait suite à la signature, en début d'année, d'un accord de distribution international qui portait sur les Amériques, l'Asie, le Travel-Retail et tous les pays à l'exception de l'Europe et de l'Afrique Sub-saharienne où Stellenbosch Vineyards, fort de son succès historique, gardera la maitrise de sa commercialisation en direct.