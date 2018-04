ADVINI : vise en 2018 une année de « croissance significative »

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AdVini vient de publier des résultats 2017 en baisse. Ainsi, le spécialiste des vins de terroir a enregistré un résultat net part du groupe de 4,2 millions d’euros sur la période (contre 10,4 millions en 2016), ainsi qu’un Ebitda de 14,7 millions d’euros (contre 20 millions en 2016). Toutefois, la marge brute ressort à 96,2 millions d’euros, en progression de 12,7% sur un an. Par ailleurs, le chiffre d’affaires s’établit à 250 millions d’euros sur l’exercice 2017, en croissance de 4% par rapport à 2016.Dans son communiqué, AdVini évoque " une année 2017 d'intégration des nombreuses acquisitions réalisées à la fin de l'année 2016. "Compte tenu de ces performances, la société proposera le versement d'un dividende stable de 0,41 euro par action.Concernant ses perspectives, " malgré un contexte marqué par l'incertitude géopolitique et financière, mais aussi par les tensions en amont pour l'approvisionnement en vins dans de nombreuses régions Françaises, AdVini prévoit en 2018 une année de croissance significative de son activité et de ses résultats ", précise le communiqué.