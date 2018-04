AdVini : 19/04/18 - CP - AdVini acquiert la majorité de Stellenbosch Vineyards

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 19 Avril 2018

ADVINI ACQUIERT LA MAJORITE DE STELLENBOSCH VINEYARDS.

Déjà propriétaire des domaines l'Avenir (68 ha), le Bonheur (165 ha), et d'une participation majoritaire dans Ken Forrester Vineyards, AdVini duplique son modèle viticole en Afrique du Sud.

Stellenbosch Vineyards est un acteur majeur des vins Sud-Africains à l'international. Ses marques premium, Arniston Bay, Versus, Welmoed et la Collection sont commercialisées dans plus de 30 pays en Europe et en Afrique.

Stellenbosch Vineyards a su tisser un réseau dense et très qualitatif de sourcing dans les différents vignobles sud-africains et dispose d'outils de vinification, de conditionnement et de logistique très performants. Son activité et ses savoir-faire sont complémentaires de ceux d'AdVini South Africa et permettront au nouvel ensemble être désormais présent sur toute la chaîne de valeur pour mieux répondre aux besoins de tous les clients et distributeurs.

Cette reprise fait suite à la signature, en début d'année, d'un accord de distribution international qui portait sur les Amériques, l'Asie, le Travel-Retail et tous les pays à l'exception de l'Europe et de l'Afrique Sub-saharienne où Stellenbosch Vineyards, fort de son succès historique, gardera la maitrise de sa commercialisation en direct.

« Cette acquisition permet à AdVini de compléter son offre de vins d'Afrique du Sud sur le segment premium, avec des marques à vocation internationale qui répondent à la demande de nos clients distributeurs et consommateurs, le tout basé sur un modèle particulièrement respectueux de nos valeurs sociales et environnementales » déclare Antoine Leccia, PDG d'AdVini.

« AdVini est présent dans plus d'une centaine de pays grâce à son réseau commercial et marketing, proche de ses clients. Sa présence de longue date en Afrique du Sud avec ses propriétés super premium comme Ken Forrester, L'Avenir et Le Bonheur est un atout supplémentaire. Cette reprise est donc un relais de croissance formidable, idéal pour nos marques et notre modèle. Nous sommes tous fiers à Stellenbosch de rejoindre AdVini », déclare Eduan Steynberg, directeur général de Stellenbosch Vineyards.

En tant qu'acteurs majeurs des vignobles français et sud-africains, les deux partenaires accordent en effet une grande attention aux facteurs économiques, humains et environnementaux.

Stellenbosch Vineyards est membre de la SA Liquor Bottlers Association (SALBA), de l'Initiative pour le commerce éthique agricole (WIETA), des vins d'Afrique du Sud (WOSA) et de la Route des vins de Stellenbosch.

A propos de Stellenbosch Vineyards

Stellenbosch Vineyards est un important producteur et exportateur de vin situé au cœur de la pittoresque région viticole de Stellenbosch.

Passionné par le vin, engagé dans ses partenariats et fier de son riche patrimoine, l'histoire de Stellenbosch Vineyards remonte à 2004, lorsque la fusion des vignobles Stellenbosch et Vinfruco a eu lieu sur la ferme historique Welmoed, l'une des plus anciennes fermes proclamées du district de Stellenbosch.

Célèbre au niveau international pour ses marques premium et sa qualité de service, Stellenbosch Vineyards travaille en partenariat avec ses clients pour produire des produits innovants, de marque et de marque privée. Exportant 80% de son portefeuille dans plus de 30 pays à travers le monde, ses marques comprennent, The Flagship, Credo, Stellenbosch Vineyards, Four secrets, Welmoed, Infiniti, Arniston Bay, Versus et Infusions.

CA 2017 : 13.5 Millions €

A propos d'AdVini

Avec 2.333 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L'Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d'Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, La Maison Champy en Bourgogne en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, Rigal et Château de Chambert à Cahors, AdVini est l'acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L'Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate et Maison du Cap, et enfin au Chili, avec Viña Casablanca, propriété de 150 hectares en partenariat avec Santa Carolina.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d'une notoriété en constante progression et d'une reconnaissance qui leur permettent d'être exportées dans 106 pays.

CA 2017 : 250 Millions €

Contacts

AdVini - Jean-Pierre DURAND :jean-pierre.durand@advini.com