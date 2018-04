AdVini : met la main sur Stellenbosch Vineyards

20/04/2018 | 09:05

AdVini annonce l'acquisition de la majorité de Stellenbosch Vineyards, acteur majeur des vins sud-africains à l'international, reprise faisant suite à la signature, en début d'année, d'un accord de distribution international.



'Cette acquisition permet à AdVini de compléter son offre de vins d'Afrique du Sud sur le segment premium, avec des marques à vocation internationale qui répondent à la demande de nos clients distributeurs et consommateurs', déclare le PDG Antoine Leccia.



Stellenbosch Vineyards est membre de la SA Liquor Bottlers Association (SALBA), de l'Initiative pour le commerce éthique agricole (WIETA), des vins d'Afrique du Sud (WOSA) et de la Route des vins de Stellenbosch.



