Aedifica SA : Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 16 avril 2018

L'assemblée générale extraordinaire du 29 mars 2018 n'ayant pas recueilli le quorum de présence légalement requis, les actionnaires sont invités à assister à une nouvelle assemblée générale extraordinaire qui se tiendra le lundi 16 avril 2018 à 10h au The Dominican, Rue Léopold 9 à 1000 Bruxelles, devant Maître Catherine Gillardin, Notaire associé à Bruxelles.

L'ensemble des documents relatifs à cette assemblée sont mis à disposition sur le site internet de la Société : http://www.aedifica.be/fr/assemblees-generales-2018

