ADP : contrat avec Kowee pour les tarifs de parking

07/05/2018 | 10:21

Kowee, PME française spécialisée dans le yield management, annonce avoir remporté un contrat lui confiant pour 60 mois la gestion des politiques tarifaires des places de parking des aéroports parisiens d'Aéroports de Paris (ADP), qui totalisent plus de 38.000 places.



'Les modèles de prévision Kowee de type 'machine Learning', couplés à un moteur d'optimisation des revenus dédié à la problématique spécifique des parkings, forment un ensemble à la pointe des solutions d'intelligence artificielle', précise Mathieu Stricker.



'Notre solution permettra aux aéroports d'accompagner la croissance naturelle du segment 'réservé' en proposant en ligne des offres tarifaires cohérentes avec le segment des 'horaires' (les véhicules non réservés)', poursuit le CTO et co-fondateur de Kowee.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.