ADP : des comptes annuels solides

Publiés ce jeudi après séance, les résultats 2017 du Groupe ADP ont notamment révélé une hausse de 136 millions d'euros du bénéfice net à 571 millions.



Celle-ci s'explique notamment par la plus-value de la cession de 80% de la participation d'Hub Safe.



L'Ebitda a de son côté crû de 372 millions d'euros comparativement à l'exercice 2016 à près de 1,57 milliard d'euros, tandis que le bénéfice opérationnel courant s'est établi à 1,03 milliard, en progression de 366 millions d'euros.



Sur le plan de l'activité, l'exploitant aéroportuaire a enregistré un bond de 7,4% du trafic à 228,2 millions de passagers, dont 101,5 millions au sein de Paris Aéroport (+4,5%), ainsi qu'un chiffre d'affaires consolidé de près de 3,62 milliards d'euros, en augmentation de 22,7%, dont 616 millions provenant de TAV Airports.



Il vise une hausse comprise entre 2,5 et 3,5% de son Ebitda consolidé hors intégration globale de TAV Airports ainsi qu'une croissance du trafic entre 10 et 12% (de +2,5 à +3,5% pour Paris Aéroport).





