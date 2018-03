Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le groupe ADP a été distingué lors du classement ASQ/ACI (Airport Service Quality) décerné par l'Airport Council International, au titre de l'année 2017. Ce programme, issu du vote des passagers, vise à récompenser la qualité de service offerte en aéroport. Cinq aéroports gérés par le groupe ADP, sa filiale TAV Airports, ou qui bénéficient de contrats d'assistance technique conclus avec le groupe, ont ainsi été récompensés.C'est notamment le cas pour l'aéroport international Franjo-Tuñman de Zagreb, en Croatie, qui a enregistré la plus forte progression sur un an en terme de qualité de service en Europe et se classe premier sur ce continent dans la catégorie dite "Most Improved Airport".L'ASQ/ACI est un programme mondial d'enquête réalisée auprès des passagers à l'aéroport le jour de leur voyage. 300 aéroports dans le monde sont passés au crible à l'aide de questionnaires remplis par les passagers tenant compte de 34 indicateurs de performance (accès, enregistrement, sécurité, aménagement, shopping, bars et restaurants, etc.).