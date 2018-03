ADP : légère hausse du trafic en février

14/03/2018 | 18:49

ADP a rapporté ce mercredi après Bourse avoir enregistré une progression de 0,9% du trafic de Paris Aéroport le mois dernier en rythme annuel avec 6,9 millions de passagers accueillis, dont 4,7% à Roissy-Charles de Gaulle (+2,7%) et 2,2 millions à Orly (-2,8%).



'Le trafic a été marqué par les conditions climatiques et la grève de certains transporteurs aériens', a expliqué l'exploitant aéroportuaire, qui a fait état d'un recul notable de 7% du trafic en France. Le trafic en Europe (hors France) a en revanche augmenté de 1,2% et le trafic international (hors Europe) a grimpé de 3,9%.



Le nombre de passagers en correspondance a pour sa part crû de 0,8 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est cependant établi à 22,6 %, en retrait de 0,7 point par rapport à son niveau février 2017.



Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,8 % avec un total de 14,5 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance a progressé de 2,5 % et le taux de correspondance s'établit à 24,4 %, en retrait de 0,3 point.





