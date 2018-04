ADP : prend le contrôle exclusif de l'aéroport d'Amman

19/04/2018 | 08:06

Le Groupe ADP annonce avoir finalisé la transaction lui permettant de détenir 51% du capital et lui donnant le contrôle exclusif d'Airport International Group ('AIG'), concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia (QAIA) à Amman, en Jordanie.



Les nouveaux co-actionnaires avec lesquels ADP investit sont les fonds d'investissement en infrastructures Meridiam et IDB Infrastructure Fund II. Edgo, déjà présent, reste co-actionnaire. L'investissement du groupe français s'élève à 265 millions de dollars.



Déjà actionnaire à hauteur de 9,5% d'AIG depuis 2007, ADP consolidera les comptes de la société concessionnaire par intégration globale. Avec cette prise de contrôle, il sera en mesure de déployer son savoir-faire, son expertise et son offre de services.



