ADP: résultats en hausse sur 2017

Le groupe ADP vient de publier des résultats 2017 en hausse. Ainsi, le résultat net part du groupe ressort à 571 millions d’euros, en progression de 31,2% par rapport à 2016. Ce dernier est soutenu par la plus-value de la cession de 80% de la participation d'Hub Safe, mais impacté par l'augmentation nette de l’impôt sur les bénéfices de 58 millions d'euros. Pour sa part, le chiffre d'affaires consolidé d'ADP s’établit à 3,62 milliards d’euros, soit une progression de 22,7% par rapport à 2016.Il est porté par la croissance des activités aéronautiques à Paris et l'intégration globale de TAV Airports. Hors intégration globale de TAV Airports, le chiffre d'affaires est en croissance de 1,8 % et s'établit à environ 3 milliards d'euros.Concernant ses perspectives, le groupe ADP vise un Ebitda consolidé 2018, hors intégration globale de TAV Airports, en hausse, dans une fourchette comprise entre + 2,5 % et + 3,5 %.Le groupe souhaite également le maintien d'un taux de distribution de 60% du résultat net part du groupe 2018 pour le dividende.