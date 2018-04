ADP : trafic de mars en hausse de 5,5% sur un an, 8,3 millions de voyageurs accueillis

PARIS (Agefi-Dow Jones)-- L'exploitant aéroportuaire Groupe ADP (ADP.FR), a annoncé vendredi une hausse de 5,5% sur un an de son trafic passagers en mars, avec 8,3 millions de voyageurs accueillis, dont 5,6 millions à Paris-Charles de Gaulle, en hausse de 6,1% sur un an, et 2,6 millions à Paris-Orly, une progression de 4,1%.

La hausse du mois dernier a été alimentée par la forte progression du nombre de passagers sur les vols internationaux hors Europe (+9,7%). Sur ce segment, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Amérique du Nord ont connu des progressions à deux chiffres, à respectivement +15,3%, 12,1% et 11,7%. Le trafic Europe hors France s'est affiché en hausse de 5,2%.

ADP a connu des replis sur le faisceau Amérique Latine, -0,1%, ainsi que sur le trafic France, en baisse de 3,6%.

Sur les trois premiers mois de l'année, le trafic des aéroports parisiens s'affiche en hausse de 3,7% à 22,8 millions de passagers.

ADP a indiqué par ailleurs que le trafic au sein de sa filiale aéroportuaire turque TAV, dont il détient 46,1% du capital. avait augmenté de 20,7% en mars 2018 par rapport à mars 2017. Le trafic a également progressé de 11,5% à l'aéroport de Santiago du Chili, dont ADP détient 45% du capital.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones, +33 (1) 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire