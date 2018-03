ADP: trafic ralenti en février par la neige et la grève (+0,9%)

Paris (awp/afp) - Le trafic des aéroports parisiens n'a enregistré, selon son gestionnaire Groupe ADP, qu'une très faible progression de 0,9% en février, un mois marqué par des conditions climatiques difficiles et une grève chez Air France.

En tout, 6,9 millions de passagers ont été accueillis dans les deux aéroports parisiens, dont 4,7 millions à Paris-Charles de Gaulle (CDG, +2,7%) et 2,2 millions à Paris-Orly (-2,8%) où d'importantes chutes de neige ont perturbé le trafic le 9 février notamment.

Une grève des salariés d'Air France le 22 février a également pénalisé la croissance du trafic avec un quart des avions de la compagnie qui ont été cloués au sol.

Le trafic intérieur a été particulièrement affecté en février avec un recul de 7%, selon un communiqué du groupe mercredi.

Le trafic international (hors Europe) a en revanche progressé de 3,9% du fait d'une croissance sur les Dom-Com (départements et collectivités d'Outre-mer, +8,6%), le Moyen-Orient (+7,5%), l'Amérique du Nord (+4,3%), l'Afrique (+3,4%) et l'Asie-Pacifique (+2%), précise l'entreprise. Seule la région Amérique Latine est en retrait de 3,1%.

Le trafic Europe (hors France) est en progression de 1,2%.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport (CDG et Orly) est en progression de 2,8% avec un total de 14,5 millions de passagers, souligne le gestionnaire.

Le nombre de passagers en correspondance a progressé de 2,5%.

Le trafic du groupe turc TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1% du capital, est en hausse de 19,7 % sur le mois de février 2018 par rapport à 2017 et en hausse de 25% depuis le début de l'année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45% du capital, est en hausse de 14,9% sur le mois de février 2018 par rapport à 2017 et en croissance 14,5% depuis le début de l'année.

Le Groupe ADP aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires.

En 2017, plus de 101 millions de passagers ont été accueillis sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International.

Le chiffre d'affaires du groupe réalisé l'année dernière s'est élevé à 3,617 milliards d'euros et son bénéfice net a atteint 571 millions d'euros, en progression de 31%.

