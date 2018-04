Aeroports de Paris : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

En mars 2018, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 5,5 % par rapport au mois de mars 2017 avec 8,3 millions de passagers accueillis, dont 5,6 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 6,1 %) et 2,6 millions à Paris-Orly (+ 4,1 %). Le nombre de passagers en correspondance a augmenté de 1,1 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 23,2 %, en retrait de 0,2 point par rapport à mars 2017. Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 3,7 % avec un total de 22,8 millions de passagers.Le nombre de passagers en correspondance a progressé de 2,1 % et le taux de correspondance s'est établi à 23,9 %, en diminution de 0,3 point.Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 20,7 % sur le mois de mars 2018 et de 23,4 % depuis le début de l'année.Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 11,5 % sur le mois de mars 2018 et de 14,0 % depuis le début de l'année.