Aeroports de Paris : ADP-Hausse de 31% du résultat net 2017, dividende 3,46 euros

22 février (Reuters) - Adp:
* TRAFIC DU GROUPE ADP EN 2017: + 7,4% À 228,2 MILLIONS DE
PASSAGERS
* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 3.617 MILLIONS D'EUROS EN
2017
(+22,7%)
* EBITDA À 1.567 MILLIONS D'EUROS (+31,1%)
* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 1.030 MILLIONS (+55,1%)
* RESULTAT NET PDG À 571 MILLIONS (+31,2%)
* PRÉVISIONS 2018 DU GROUPE ADP * TRAFIC DE PARIS AÉROPORT :
HYPOTHÈSE DE CROISSANCE DU TRAFIC COMPRISE ENTRE +2,5% ET + 3,5%
EN 2018 PAR RAPPORT À 2017
* EBITDA CONSOLIDÉ 2018 : HAUSSE COMPRISE ENTRE +10% ET
+15%
* MAINTIEN D'UN TAUX DE DISTRIBUTION DE 60% DU RNPG 2018
POUR LE
DIVIDENDE (3,46 PROPOSE AU TITRE DE 2017)
* CONSENSUS THOMSON REUTERS I/B/E/S CA 3.463 MLNS, EBITDA
1.500
MLNS, NET 492 MLNS, DIVIDENDE 3,10
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(Rédaction de Paris)