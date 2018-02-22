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AÉROPORTS DE PARIS (ADP)
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Aeroports de Paris : ADP-Hausse de 31% du résultat net 2017, dividende 3,46 euros

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22/02/2018 | 18:14

22 février (Reuters) - Adp:

* TRAFIC DU GROUPE ADP EN 2017: + 7,4% À 228,2 MILLIONS DE PASSAGERS

* CHIFFRE D'AFFAIRES CONSOLIDÉ DE 3.617 MILLIONS D'EUROS EN 2017 (+22,7%)

* EBITDA À 1.567 MILLIONS D'EUROS (+31,1%)

* RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 1.030 MILLIONS (+55,1%)

* RESULTAT NET PDG À 571 MILLIONS (+31,2%)

* PRÉVISIONS 2018 DU GROUPE ADP * TRAFIC DE PARIS AÉROPORT : HYPOTHÈSE DE CROISSANCE DU TRAFIC COMPRISE ENTRE +2,5% ET + 3,5% EN 2018 PAR RAPPORT À 2017

* EBITDA CONSOLIDÉ 2018 : HAUSSE COMPRISE ENTRE +10% ET +15%

* MAINTIEN D'UN TAUX DE DISTRIBUTION DE 60% DU RNPG 2018 POUR LE DIVIDENDE (3,46 PROPOSE AU TITRE DE 2017)

* CONSENSUS THOMSON REUTERS I/B/E/S CA 3.463 MLNS, EBITDA 1.500 MLNS, NET 492 MLNS, DIVIDENDE 3,10 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

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Données financières (€)
CA 2017 3 463 M
EBIT 2017 965 M
Résultat net 2017 492 M
Dette 2017 3 322 M
Rendement 2017 1,90%
PER 2017 30,68
PER 2018 29,13
VE / CA 2017 5,63x
VE / CA 2018 5,05x
Capitalisation 16 180 M
Graphique AÉROPORTS DE PARIS
Durée : Période :
Aéroports de Paris : Graphique analyse technique Aéroports de Paris | ADP | FR0010340141 | Zone bourse
Tendances analyse technique AÉROPORTS DE PARIS
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne CONSERVER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 146 €
Ecart / Objectif Moyen -11%
Révisions de BNA
Dirigeants
Nom Titre
Augustin Pascal de Romanet de Beaune Chairman & Chief Executive Officer
Philippe Pascal Executive VP-Finance, Strategy & Administration
Antonin Beurrier Chief International Officer & Deputy CEO
Serge Gentili Director
Jacques Gounon Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AÉROPORTS DE PARIS3.28%19 846
AENA-2.07%30 450
SYDNEY AIRPORT HOLDINGS PTY LTD-7.52%11 447
FLUGHAFEN ZUERICH AG0.94%7 345
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SABDECV-6.51%5 643
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED--.--%5 626
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