Aeroports de Paris : ADP lance la première expérimentation de navettes autonomes sur un aéroport français

Groupe ADP vient de lancer une expérimentation de deux navettes autonomes 100% électriques, une première sur un aéroport français. Situées au cœur de Roissypôle, quartier d'affaires de l'aéroport, elles permettent de relier la gare RER à la Maison de l'Environnement et au siège social du groupe. Pour mener à bien cette expérimentation jusqu'en juillet 2018, Keolis en tant qu’opérateur est associé au concepteur français de navettes autonomes NAVYA.Les deux navettes équipées de quais accessibles aux personnes à mobilité réduite, peuvent transporter jusqu'à 11 personnes assises et 4 debout. Sur un circuit de 700 mètres, chacune peut aller jusqu'à 25 km/h. Le service est ouvert et gratuit entre 7h30 et 20h. Un service de navette à la demande est également disponible via un QR code, accessible sur smartphone.Un système d'infrastructure routière intelligente reposant sur des feux tricolores communiquant de façon dynamique avec les navettes a été mis en place, en première mondiale, afin d'optimiser la traversée de la route en toute sécurité. Le retour d'expérience des utilisateurs (salariés et passagers) sera un élément déterminant de cette expérimentation.Cette première étape va permettre au groupe ADP de se projeter dans une phase de déploiement de cette technologie sur d'autres sites et cas d'usages, autour d'un territoire aux multiples composantes comme celui de la ville aéroportuaire. Une extension du trajet sur route ouverte au sein de la zone Roissypôle pourrait par exemple être envisagée.