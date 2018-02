Aeroports de Paris : ADP profite de son expansion internationale et vise un trafic en hausse en 2018

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le concessionnaire des aéroports de Roissy-CDG et Orly, Groupe ADP (ADP.FR), a relevé mardi son dividende et indiqué tabler sur nouvelle progression de son trafic et de sa rentabilité en 2018, après avoir profité l'année dernière de l'acquisition du turc TAV Airports.

Le groupe a décidé de relever son dividende de 31%, à 3,46 euros par action, après avoir vu son résultat net annuel progresser dans les mêmes proportions, à 571 millions d'euros. ADP s'est par ailleurs engagé à continuer à verser 60% de son résultat net en dividendes dans les années qui viennent.

L'Ebitda, ou excédent brut d'exploitation, a également progressé de 31%, à 1,57 milliard d'euros, soutenu par l'intégration du turc TAV Airports au second semestre. Hors acquisition, l'Ebitda affiche une croissance de 7,7%.

Le chiffre d'affaires du groupe a crû de 23% l'an dernier, à 3,62 milliards d'euros. Hors TAV, il a augmenté de seulement 1,8%, soutenu par un trafic en hausse de 4,5% à Paris mais freiné par des activités commerciales moins dynamiques.

La recette par passager des activités commerciales a stagné à 18,2 euros l'année dernière, sous l'effet de l'introduction du paquet neutre de cigarettes et de la progression soutenue des vols low-cost, a expliqué le directeur financier d'ADP, Philippe Pascal, lors d'une conférence téléphonique.

Selon Factset, les analystes tablaient sur un résultat net de 536 millions d'euros en 2017, sur un Ebitda de 1,56 milliard d'euros et sur un chiffre d'affaires de 3,62 milliards d'euros.

Pour cette année, le groupe vise une progression de 2,5% à 3,5% du trafic à Paris et de 10% à 12% pour TAV, ce qui devrait permettre à l'Ebitda de connaître une croissance comprise en 10% et 15%.

