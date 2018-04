L’offre shopping des terminaux parisiens n’aura rien à envier aux grands magasins parisiens ou à l’avenue Montaigne.

C’est le challenge que s’est fixé Auguste de Romanet depuis son arrivée à la direction du groupe ADP (Aéroports de Paris).

Le nouvel espace beauté du Terminal E de Roissy CDG inaugure cette stratégie élitiste. Il faut savoir que les voyageurs passent en moyenne 2 heures et 25 minutes dans le terminal. 75% d’entre eux sont des étrangers qui n’hésitent pas alors à répondre aux offres multiples pendant tout ce temps disponible.

En plus de l’amélioration de la déco, la recherche du meilleur service est optimisée avec :

-accueil des clients en musique en leur proposant des services gratuits tels que lustrage des chaussures, barbier ou maquillage express

-conciergerie qui effectue les achats et les livre dans le salon où le client attend son embarquement

-vendeurs équipés de tablettes permettant de comparer les prix avec ceux d’autres aéroports

-possibilité, grâce au numérique, de réserver des produits et de les récupérer au retour de son voyage par exemple, même dans un terminal différent

-enfin et c’est une première dans les aéroports européens, deux grands écrans de 80 m2 chacun affichent les dernières publicités des marques de beauté dans la langue du vol affiché.

Ces nouveaux concepts seront bien sûr développés dans les autres terminaux de Roissy CDG.

Au Terminal E ce nouvel espace d’accueil de la parfumerie et des cosmétiques s’inscrit dans une stratégie globale adaptée aux souhaits de cette clientèle spécifique et vient à la suite de l’ouverture d’un bar à champagne, d’un comptoir d’achat de spiritueux de luxe et de l’implication de grands chefs dans plusieurs restaurants.

Paris Aéroport est une marque de la société cotée Aéroports de Paris. L’action valait 179,90 euros ce 13 avril dernier, en croissance de +54,69% en un an et de +178,48% en cinq ans.