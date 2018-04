Aéroports de Paris SA : Le Groupe ADP acquiert le contrôle exclusif d'Airport International Group, concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia à Amman en Jordanie

COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay en France, le 19 avril 2018

Le Groupe ADP acquiert le contrôle exclusif d'Airport International Group, concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia à Amman en Jordanie

Le Groupe ADP, via sa filiale à 100% ADP International, a finalisé la transaction lui permettant de détenir 51 % du capital et lui donnant le contrôle exclusif d'Airport International Group ("AIG"), concessionnaire de l'aéroport international Queen Alia (QAIA) à Amman, en Jordanie. Les nouveaux co-actionnaires avec lesquels le Groupe ADP investit sont les fonds d'investissement en infrastructures Meridiam et IDB Infrastructure Fund II. Edgo, déjà présent, reste co-actionnaire. L'investissement du Groupe ADP s'élève à 265 millions de dollars.

Avec cette opération, le Groupe ADP, déjà actionnaire à hauteur de 9,5 % d'AIG depuis 2007, consolidera les comptes de la société concessionnaire par intégration globale.

Opérateur de QAIA depuis le début de la concession (25 ans) en 2007, le Groupe ADP a contribué à la performance et à la croissance de l'aéroport sur les dix dernières années. Le trafic a cru en moyenne de 6,5 % par an depuis 2007 et un nouveau terminal a été mis en service en mars 2013, puis agrandi à l'automne 2016, portant ainsi la capacité d'accueil de l'aéroport à 12 millions de passagers.

Avec la prise de contrôle d'AIG, le Groupe ADP sera en mesure de déployer son savoir-faire, son expertise et son offre de services. Les objectifs sont de renforcer le réseau aérien au départ d'Amman, d'améliorer la qualité de service offerte aux passagers et la performance des activités aéronautiques et commerciales, et enfin d'assurer un développement pérenne et socialement responsable pendant la durée restante de la concession (jusqu'en 2032).

Un aéroport de référence au Moyen-Orient

L'aéroport international Queen Alia gère 98 % du trafic jordanien. Il est la base et le hub de la compagnie aérienne Royal Jordanian Airlines et la porte d'entrée vers les sites touristiques du pays, notamment Petra, la Mer Morte et le désert du Wadi Rum.

Il a accueilli 7,9 millions de passagers en 2017, en croissance de 6,8% par rapport à 2016, et 1,8 millions de passagers entre janvier et mars 2018, en croissance de 8,5 % par rapport à la même période en 2017. Pour l'année 2017, l'EBITDA d'AIG a atteint 66,3 millions d'euros.

Cet aéroport a été classé deuxième meilleur aéroport de sa catégorie (plus de 2 millions de passagers) au Moyen-Orient par l'Airport Council International (ACI), sur la base des résultats de l'enquête Airport Service Quality (ASQ/ACI) 2017, le plus important programme de référence mondial sur la satisfaction des passagers des aéroports. Enfin, il est le premier aéroport au Moyen Orient à obtenir l'accréditation ACI Carbone niveau 3+, c'est-à-dire la neutralité carbone.

Une stratégie internationale qui s'accélère et des compétences élargies

Le Groupe ADP poursuit sa stratégie de déploiement à l'international conformément à son ambition d'être un leader mondial de la conception et de l'exploitation d'aéroports.

Après avoir étoffé ses équipes et regroupé l'ensemble de ses activités internationales à l'été 2017 en créant ADP International, le groupe souhaite déployer l'ensemble de ses expertises et de ses innovations au sein de son réseau d'aéroports.

Cette nouvelle organisation permet de maximiser les synergies entre métiers et filiales, d'assurer une plus grande proximité avec les clients et une meilleure capacité à prospecter en s'appuyant sur un réseau local composé de bureaux régionaux : à Hong-Kong (pour couvrir la zone Asie-Pacifique), à New-York (pour les Amériques) qui complètent les bases du groupe à Istanbul (pour l'Afrique de l'Est et le Moyen-Orient) et à Paris (en charge de l'Europe et de l'Afrique de l'Ouest).

Pour rappel, l'expertise à l'international du Groupe ADP se fonde sur trois domaines de compétences :

L'exploitation d'aéroports détenus en concession ou sous contrat de management. Cela inclut la gestion quotidienne des opérations, mais aussi l'optimisation de l'exploitation, la mise en service de nouvelles infrastructures, le développement des revenus aéronautiques et non aéronautiques (commerces, immobiliers), etc.

Le Groupe ADP gère, en direct ou via TAV Airports, un réseau de 26 aéroports dans le monde, allant de l'Île Maurice, Zagreb, Santiago du Chili, Conakry en Guinée au terminal Hajj de Djeddah en Arabie Saoudite.

L'Ingénierie et l'innovation à travers des missions d'audit et de conseil, de conception architecturale et technique ou encore d'assistance à maîtrise d'ouvrage, conduites par ADP Ingénierie . Cette filiale, forte de 750 références dans plus de 100 pays, dispose d'une palette de compétences larges et intervient à chacune des grandes étapes d'un projet d'infrastructure aéroportuaire.

Le financement de projets et l'investissement, conduisant à prendre des participations (seul ou en consortium) au capital de sociétés concessionnaires ou d'aéroports étrangers.

Ainsi, le groupe détient par exemple 46,12 % du gestionnaire turc d'aéroports TAV Airports, 45 % de Nuevo Pudahuel qui exploite l'aéroport de Santiago au Chili ou encore 20,8% dans MZLZ, concessionnaire de l'aéroport de Zagreb en Croatie.

Relations Investisseurs : Audrey Arnoux, responsable relations investisseurs +33 1 74 25 70 64 - invest@adp.fr

Contact Presse : Lola Bourget, responsable pôle Médias et Réputation + 33 1 74 25 23 23

Le Groupe ADP construit, aménage et exploite des plates-formes aéroportuaires parmi lesquelles Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. En 2017, le groupe a accueilli, via Paris Aéroport, plus de 101 millions de passagers sur Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, 2,2 millions de tonnes de fret et de courrier et près de 127 millions de passagers au travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International. Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte zone de chalandise, le groupe poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil et d'amélioration de sa qualité de services et entend développer les commerces et l'immobilier. En 2017, le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 3 617 millions d'euros et le résultat net à 571 millions d'euros.

Aéroports de Paris SA au capital de 296 881806 euros. Siège social : 1 rue de France, Tremblay-en-France 93290. RCS Bobigny 552 016 628

www.groupeadp.fr





This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Aéroports de Paris via Globenewswire