Aeroports de Paris : Trafic du mois d'avril 2018

Tremblay-en-France, le 16 mai 2018

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois d'avril 2018

En avril 2018, le trafic de Paris Aéroport est en baisse de 1,2 % par rapport au mois d'avril 2017 avec 8,7 millions de passagers accueillis, dont 5,8 millions à Paris-Charles de Gaulle (- 3,5 %) et 3,0 millions à Paris-Orly (+ 3,6 %).

Le trafic du mois d'avril 2018 a été impacté par des mouvements sociaux : la perte de trafic pour Paris Aéroport est estimée à environ 400 000 passagers.

Le trafic international (hors Europe) est en légère progression (+ 0,6 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : DOM-COM (+ 11,9 %), Moyen-Orient (+ 4,0 %), Afrique (+ 1,5 %) et Asie-Pacifique (+ 1,2 %). Les faisceaux Amérique Latine (- 9,0 %) et Amérique du Nord (- 4,2 %) sont en retrait ;

Le trafic Europe (hors France) est en diminution de 1,2 % ;

Le trafic France est en décroissance de 5,7 % ;

Le nombre de passagers en correspondance est en recul de 19,9 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 16,7 %, en retrait de 4,5 points par rapport à avril 2017.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,3 % avec un total de 31,5 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance est en diminution de 3,6 %. Le taux de correspondance s'établit à 21,9 %, en diminution de 1,5 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en hausse de 13,2 % sur le mois d'avril 2018 et de 20,4 % depuis le début de l'année.

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en hausse de 2,8 % sur le mois d'avril 2018 et de 11,9 % depuis le début de l'année.

Passagers Avr. 2018 Var. 18/17 Jan.- Avr. 2018 Var. 18/17 12 mois glissants Var. 18/17 Paris-CDG Paris-Orly 5 754 318 2 959 534 - 3,5 % + 3,6 % 21 342 459 10 172 988 + 2,3 % + 2,4 % 69 950 683 32 276 158 + 4,4 % + 1,4 % Total Paris Aéroport 8 713 852 - 1,2 % 31 515 447 + 2,3 % 102 226 841 + 3,5 % Santiago du Chili 1 613 643 + 2,8 % 7 939 815 + 11,9 % 22 272 387 + 12,1 % Istanbul Atatürk 5 978 591 + 10,3 % 21 517 422 + 18,2 % 67 034 875 + 12,1 % Ankara Esenboga 1 503 403 + 31,0 % 5 938 540 + 38,6 % 17 500 102 + 31,5 % Izmir 1 121 851 + 10,2 % 4 215 784 + 14,5 % 13 356 247 + 10,4 % Milas Bodrum 214 814 + 21,3 % 545 282 + 23,3 % 3 612 320 + 10,9 % Gazipaşa 65 419 + 29,1 % 170 292 + 29,3 % 861 819 + 19,8 % Médine 732 621 + 0,1 % 2 821 087 + 10,5 % 8 074 053 + 17,2 % Tunisie 98 028 + 47,1 % 251 873 + 35,9 % 1 750 108 + 14,4 % Géorgie 327 573 + 33,4 % 1 085 078 + 36,2 % 3 942 994 + 40,7 % Macédoine 184 407 + 17,7 % 633 136 + 20,4 % 2 134 660 + 16,4 % Zagreb(1) 253 853 + 5,7 % 839 429 + 11,0 % 3 175 308 + 13,0 % Total TAV Airports 10 480 560 + 13,2 % 38 017 923 + 20,4 % 121 442 486 + 15,6 % (1)

Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21 % et 15 % du capital de l'aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l'aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

Mouvements d'avions Avr. 2018 Var. 18/17 Jan.-Avr. 2018 Var.18/17 12 mois glissants Var. 18/17 Paris-CDG Paris-Orly 37 783 19 452 - 6,4 % - 2,6 % 145 635 70 231 - 1,5 % - 2,7 % 473 487 227 087 - 0,2 % - 3,1 % Total Paris Aéroport 57 235 - 5,1 % 215 866 - 1,9 % 700 574 - 1,1 % Santiago du Chili 10 249 - 0,3 % 50 760 + 11,7 % 145 787 + 12,7 % Istanbul Atatürk 38 481 + 9,0 % 145 182 + 9,2 % 461 643 + 5,6 % Ankara Esenboga 9 532 + 20,1 % 38 739 + 26,2 % 114 793 + 21,1 % Izmir 6 878 + 12,7 % 25 695 + 7,8 % 84 716 + 7,1 % Milas Bodrum 1 428 + 16,1 % 3 637 + 21,1 % 23 894 + 4,1 % Gazipaşa 480 + 31,9 % 1 249 + 29,4 % 5 946 + 13,1 % Médine 4 996 + 5,9 % 19 969 + 13,8 % 60 468 + 11,4 % Tunisie 819 + 24,3 % 2 240 - 1,0 % 11 989 + 0,4 % Géorgie 3 422 + 34,1 % 11 428 + 28,4 % 40 438 + 34,8 % Macédoine 1 535 + 13,5 % 5 553 + 17,3 % 18 947 + 12,6 % Zagreb 3 384 + 2,7 % 12 258 + 3,8 % 42 035 + 4,0 % Total TAV Airports 70 955 + 11,7 % 265 950 + 12,3 % 864 869 + 9,1 %

Répartition géographique Avr. 2018 Part dans Jan.- Avr. 2018 Part dans trafic Paris Aéroport(Paris-CDG et Paris-Orly) Var. 18/17 trafic total Var. 18/17 total France Europe Autre Internationaldont Afrique Amérique du Nord Amérique Latine Moyen-Orient Asie-Pacifique DOM-COM - 5,7 % - 1,2 % + 0,6 % + 1,5 % - 4,2 % - 9,0 % + 4,0 %

+ 1,2 %

+ 11,9 % 15,2 % 45,0 % 39,8 % 11,8 % 9,2 % 2,8 % 5,4 % 6,2 % 4,3 % - 4,0 % + 2,5 %

+ 4,7 %

+ 6,2 %

+ 3,3 % - 3,2 % + 8,1 %

+ 1,9 %

+ 10,2 % 15,7 % 42,7 % 41,6 % 12,0 % 8,7 % 3,5 % 5,6 % 6,8 % 5,0 % Total Paris Aéroport - 1,2 % 100 % + 2,3 % 100 %

Paris Aéroport(Paris-CDG et Paris-Orly) Avr. 2018 Var. 18/17 Jan.- Avr. 2018 Var. 18/17 Passagers en correspondance(1)Taux de correspondance Taux de remplissage 746 993 16,7 % 87,9 % - 19,9 % - 4,5 pt + 2,5 pt 3 458 823 21,9 % 84,8 % - 3,6 % - 1,5 pt + 2,2 pt (1)

