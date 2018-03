Dupont-Aignan contre toute privatisation des aéroports

Tous les pans de notre industrie ont été désagrégé depuis ces 30 dernières années, le textile et la sidérurgie dans le Nord, l’agriculture avec nos paysans et leurs fermes à dimension humaine, la pêche avec la destruction de nos bateaux cotiers pour des règlementations européennes, les plus grands établissements hôteliers et fleurons touristiques livrés au quatar comme nos organisations sportives, je ne parle pas des chateaux livrés aux chinois, les autoroutes et maintenant les aéroports, elle est ou la France, maintenant avec un président qui s’en prend au niveau de vie des retraités, ceux là même qui dans la mesure de leurs moyens se démènent pour leurs enfants et petits enfants afin de porter leurs épanouissement dans une France en paix et progressiste.

Ce n’est pas ça la France tel que nous la concevons avec les années de travail que nous avons vécus,

Sommes nous à la merci du mondialisme ??