Grève de jeudi : 30% des vols annulés à Roissy, Orly et Beauvais (DGAC)

Paris (AFP) -- Trente pour cent des vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Beauvais seront annulés jeudi lors de la journée de grève et de mobilisation des fonctionnaires, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction générale de l'aviation civile.

Il revient aux compagnies aériennes d'ajuster leurs programmes de vols en conséquence, a indiqué à l'AFP un porte-parole de la DGAC.

Outre la défense de la fonction publique qui mobilise les fonctionnaires jeudi, l'USAC-CGT, premier syndicat de l'Aviation civile et deuxième parmi les contrôleurs aériens, a déposé un préavis de grève spécifique concernant les effectifs à la DGAC.

Le syndicat évoque un trafic aérien en hausse de "10%" et une baisse d'effectifs du même ordre.

Agefi-Dow Jones The financial newswires