Groupe ADP: la reprise du trafic dope le bénéfice net en 2017

Paris (awp/afp) - Le gestionnaire des aéroports parisiens, Groupe ADP, a annoncé une hausse de 31,2% de son bénéfice net en 2017, à 571 millions d'euros, porté par un trafic dynamique et le développement du groupe à l'international.

Le trafic des aéroports de Paris-Charles de Gaulle et d'Orly a atteint 101,5 millions de passagers en 2017, dépassant pour la première fois le seuil symbolique des 100 millions de passagers, tiré par la croissance du trafic long courrier tandis qu'à l'international le groupe a renforcé sa présence au capital du groupe turc TAV Airports, a indiqué Groupe ADP dans un communiqué.

Le groupe table en 2018 sur une croissance du trafic des aéroports parisiens comprise entre 2,5% et 3,5% par rapport à 2017 et de 10 à 12% pour TAV Airports dont Groupe ADP détient environ 46% depuis juillet.

Il prévoit un Ebitda (excédent brut d'exploitation) en hausse de 10 à 15% en 2018 avec l'effet en année pleine de l'intégration globale de TAV Airports.

Dans les aéroports parisiens, le chiffre d'affaires des activités commerciales (loyers perçus sur les boutiques côté pistes et côté ville, les bars et restaurants, les activités banques et change et les loueurs de voitures ainsi que le chiffre d'affaires lié à la publicité) est en hausse de 2,2 % en 2017, à 459 millions d'euros, selon le gestionnaire.

Cette progression est le résultat du retour "des passagers les plus contributeurs" mais est "partiellement compensé par des effets de change négatifs sur le second semestre".

Le chiffre d'affaires du segment Immobilier, qui regroupe les seules activités parisiennes, est en baisse de 4,8 %, à 250 millions d'euros, précise le communiqué.

afp/fr