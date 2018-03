AEVIS VICTORIA SA: Publication du Rapport Annuel 2017

29.03.2018 / 07:10 CET/CEST

Fribourg, le 29 mars 2018

AEVIS VICTORIA - Publication du Rapport Annuel 2017

Chiffre d'affaires de CHF 663.1 millions, EBITDA en progression de 6.4% à CHF 79.4 millions

Ventes de participations et réflexions stratégiques sur la branche immobilière

AEVIS VICTORIA SA a publié aujourd'hui son Rapport Annuel 2017. Le Chiffre d'affaires a progressé de CHF 592.6 millions à CHF 663.1 millions (+11.9%), principalement grâce à l'intégration fin 2016 de Clinique Générale-Beaulieu à Genève au sein de Swiss Medical Network. Le Chiffre d'affaires net (hors honoraires médicaux) a atteint CHF 582.5 millions (2016: CHF 517.1 millions). Au niveau du groupe, l'EBITDA s'élève à CHF 79.4 millions, représentant une marge de 13.6% (2016: CHF 74.6 millions, 14.4%). Au cours de la période sous revue, AEVIS VICTORIA a procédé à deux désinvestissements, qui ont généré un gain sur investissements de CHF 10.4 millions: une participation de 11.9% dans LifeWatch AG a été vendue à BioTelemetry et une participation minoritaire dans Linde Holding Biel/Bienne AG au groupe Hirslanden. Le résultat net avant impôts a augmenté de 72.5% à CHF 7.9 millions. Le résultat net avant éléments extraordinaires (amortissements et taxes) se monte à CHF 6.1 millions (en forte hausse par rapport à 2016). Le résultat net après éléments extraordinaires a diminué à CHF 1.1 millions (2016: CHF 2.7 million). Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des Actionnaires une distribution de réserve inchangée de CHF 0.55 par action et étudie les meilleures options stratégiques pour sa branche immobilière afin de créer et distribuer de la valeur à ses actionnaires.

Participations

La vente de la participation dans LifeWatch AG à BioTelemetry et de la participation minoritaire dans Linde Holding Biel/Bienne AG au groupe Hirslanden a généré un résultat financier substantiel. AEVIS VICTORIA a poursuivi sa politique d'investissement dans des sociétés innovantes en prenant 20% d'iKentoo, système de caisse et de gestion pour restaurants basé sur le cloud (www.ikentoo.com). Medgate a poursuivi sa stratégie de développement internationale et nationale renforçant sa position de leader dans la télémédecine en Suisse. AEVIS VICTORIA poursuivra en 2018 sa stratégie de prise de participations dans des sociétés de service à la personne dans lesquelles elle pourra apporter synergies et savoir-faire.

Immobilier

Avec une valorisation dépassant le milliard de francs suisses, le portefeuille immobilier du groupe représente une part importante des actifs d'AEVIS VICTORIA. Les 45 objets sont très bien situés et bénéficient de standards élevés grâce aux investissements importants réalisés par le passé. Les immeubles sont loués à long-terme, à des locataires de qualité. Quasiment tous les immeubles sont loués aux hôpitaux de Swiss Medical Network ou aux hôtels de Victoria-Jungfrau Collection. Il n'y a pas de vacance locative. Le Chiffre d'affaires net du segment immobilier s'élève à CHF 58.4 millions, en augmentation de 14.0% par rapport à 2016 (CHF 51.2 millions). L'EBITDAR a augmenté de 12.2% de CHF 42.4 millions à CHF 47.6 millions. Ce portefeuille est constitué d'une classe d'actifs d'infrastructure, très résiliante à la conjoncture et très peu représentée à la bourse suisse, alors qu'elle est présente dans la plupart des marchés européens et américains.

Hôpitaux

Tous les hôpitaux de Swiss Medical Network, à l'exception de Privatklinik Lindberg, ont généré un résultat opérationnel positif (EBITDAR) en 2017. Parallèlement, en préparation de l'avenir, l'accent sera mis sur des nouvelles optimisations internes. La croissance organique sera relancée par une stratégie de partenariat et développement de centres médicaux et la rentabilité améliorée par l'exploitation de synergies au sein du groupe d'hôpitaux, par la création de centres d'excellence régionaux et par l'amélioration de l'efficacité interne. Après l'outsourcing de l'informatique et l'uniformisation des processus opérationnels, un nouveau programme de réduction de coûts pour plus de CHF 15 millions a été engagé dès septembre 2017 pour 2018. Les gains d'efficience réalisés depuis 2016 ont permis aux cliniques de Swiss Medical Network de se classer parmi les moins chères de Suisse dans le comparateur de prix de la confédération.

Le Chiffre d'affaires de Swiss Medical Network a atteint CHF 586.0 millions, en croissance de 12.5% par rapport à l'année dernière (CHF 521.0 millions). L'augmentation est principalement liée à l'intégration de Clinique Générale-Beaulieu à Genève au cours du dernier trimestre de 2016. Le Chiffre d'affaires net, hors honoraires médicaux, a augmenté de 13.4% à CHF 506.1 millions (2016: CHF 446.2 millions). Le segment des hôpitaux a généré un EBITDAR de CHF 95.6 millions, soit une marge EBITDAR de 18.9%.

Hospitality

Le Chiffre d'affaires net des cinq hôtels (4 consolidés et un sous gestion) a atteint CHF 64.3 millions, plus 6.0% par rapport à l'année dernière. Tous les hôtels de Victoria-Jungfrau Collection ont réalisé des améliorations opérationnelles. Le Gross Operating Profit (GOP) a augmenté de manière significative avec l'accroissement du prix moyen par chambre à CHF 397 (+ 7%). L'EBITDAR s'élève à CHF 12.3 millions, ce qui correspond à une marge EBITDAR de 19.1%. Il est important de signaler que ces résultats solides ont été réalisés malgré la fermeture de l'Eden au Lac à partir d'octobre 2017 et du Palace Lucerne à partir de novembre 2017 pour cause d'importants travaux de rénovation et d'aménagement.

Prévision

AEVIS VICTORIA compte poursuivre sa stratégie d'acquisition et de collaboration dans ses différents segments, tout en améliorant son optimisation opérationnelle. Le pipeline d'acquisitions du groupe est attrayant, et différents projets sont en cours d'évaluation. Sur base d'un portefeuille inchangé, AEVIS VICTORIA s'attend à réaliser une croissance à un chiffre du Chiffre d'affaires et d'augmenter sa rentabilité de manière significative en 2018 par la poursuite des programmes de réduction de coûts engagés.

Rapport détaillé

Le Rapport Annuel 2017 d'AEVIS VICTORIA SA peut être téléchargé sur le lien suivant:

http://www.aevis.com/aevis/pdf/AEVIS_AR_2017.pdf

Diffusion audio internet aujourd'hui à 10.00 CET

AEVIS VICTORIA SA présentera un aperçu de ses résultats financiers et opérationnels pour 2017 ainsi que ses projets de développement futurs au cours d'une diffusion audio internet, aujourd'hui à 10.00 CET. Les résultats seront présentés par Antoine Hubert, Administrateur délégué. La conférence se fera en anglais.

Lien pour assister à la diffusion audio internet en direct: http://aevis290318-live.audio-webcast.com

Numéro à composer pour la conférence téléphonique uniquement:

CH: +41225805970

DE: +4969222229043

UK: +442030092452

USA: +18554027766

PIN Code: 60482397#

Pour plus d'informations:

AEVIS VICTORIA SA Presse et Relations Investisseurs: c/o Dynamics Group, Zurich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 ou +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 26 350 02 02

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le 2e groupe d'hôpitaux privés en Suisse, Victoria-Jungfrau Collection AG, chaine hôtelière exploitant cinq palaces en Suisse, un segment immobilier comprenant 44 immeubles médicaux et d'hôtels, Medgate, le leader incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse et NESCENS SA, une marque dédiée à la prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange (AEVS.SW). www.aevis.com.