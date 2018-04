Aevis Victoria : Zeynep Ersan Berdoz sera la nouvelle Directrice Communication et Innovation d’AEVIS VICTORIA SA

Pressemitteilung: Zeynep Ersan Berdoz sera la nouvelle Directrice Communication et Innovation d'AEVIS VICTORIA SA

AEVIS VICTORIA élargit son management et accueillera dès septembre 2018 Zeynep Ersan Berdoz,

actuelle Directrice et Rédactrice en chef du magazine «Bon à Savoir», en qualité de Directrice

Communication et Innovation.

Au bénéfice d'une riche carrière journalistique auprès de divers médias romands, Zeynep Ersan Berdoz

a développé les axes stratégiques et la ligne éditoriale des magazines «Bon à Savoir» et «Ma Santé»,

orientés vers l'information et les services pratiques destinés aux consommateurs. Membre de la

direction générale du groupe KonsumentenInfo, elle a également défini et coordonné les activités

digitales.

Elle rejoindra AEVIS VICTORIA au mois de septembre 2018 et dirigera l'ensemble de la communication

d'entreprise du groupe et de ses filiales, dont Swiss Medical Network. Elle apportera également son

expertise en matière d'innovation.

Ruth Züblin, actuellement Head Corporate Communication & Marketing, mettra un terme à son

mandat en septembre 2018 et restera consultante en matière de partenariat et d'évènements.

AEVIS VICTORIA se réjouit de la venue de Madame Ersan Berdoz. Ses compétences managériales et

son expérience en direction de projets transversaux et digitaux lui permettront de mettre en place la

nouvelle stratégie de communication interne et externe du groupe, tout en développant des synergies

entre les sociétés.

AEVIS VICTORIA SA ‐ Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investit dans les services à la personne, le healthcare, l'hôtellerie, les sciences de

la vie et le lifestyle. Les principales participations d'AEVIS sont Swiss Medical Network, le 2e groupe

d'hôpitaux privés en Suisse, Victoria‐Jungfrau Collection AG, chaine hôtelière exploitant cinq palaces

en Suisse, un segment immobilier comprenant 45 immeubles médicaux et d'hôtels, Medgate, le leader

incontesté dans le domaine de la télémédecine en Suisse et NESCENS SA, une marque dédiée à la

prévention et au better aging. AEVIS est coté sur le segment Swiss Reporting de SIX Swiss Exchange

(AEVS.SW). www.aevis.com.