Aevis voit sa rentabilité annuelle chuter, dividende stable

Zurich (awp) - Aevis Victoria, l'exploitant fribourgeois de cliniques privées et d'hôtels de luxe, a vu sa rentabilité mette divisée plus que par deux à 1,1 mio CHF en 2017, pénalisée notamment par des effets uniques. Pour l'année en cours, l'entreprise anticipe une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre et une amélioration de sa rentabilité.

Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé de 0,55 CHF par action, selon le communiqué publié jeudi.

Durant la période sous revue, le bénéfice opérationnel (Ebit) s'est aussi inscrit en baisse à 26,3 mio CHF, soit une chute de 16,5%. La marge correspondante a perdu 1,6 point de pourcentage à 4,5%. L'excédent brut d'exploitation avant loyers (Ebitdar) s'est étoffé de 6,8% à 93,1 mio CHF, mais reste inférieur aux objectifs du groupe fribourgeois.

En 2017, l'entreprise a également procédé à deux désinvestissements ayant généré un gain de 10,4 mio CHF, à savoir la vente des participations dans LifeWatch et la Clinique des Tilleuls à Bienne.

Le chiffre d'affaires en revanche a bondi de 11,9% à 592,6 mio CHF, tiré par l'intégration de la Clinique Générale-Beaulieu. Quant au chiffre d'affaires net, hors honoraires médicaux, il a augmenté de 12,6% à 582,5 mio CHF.

Aevis a manqué ses propres objectifs pour 2017, tant au niveau du dividende, du chiffre d'affaires que de l'Ebitdar. Mi-septembre, la direction avait dit viser pour l'ensemble de l'année un chiffre d'affaires supérieur à 700 mio CHF et un excédent brut d'exploitation avant loyers de plus de 100 mio.

En outre, lors de la présentation des chiffres semestriels, l'administrateur délégué Antoine Hubert avait indiqué à AWP: "Nous prévoyons de relever substantiellement la distribution aux actionnaires comparé aux années précédentes", soulignant que le montant définitif n'avait pas encore été arrêté.

Pour 2018, le groupe espère enregistrer une hausse de ses ventes à un chiffre et améliorer "significativement" sa rentabilité, indique-t-il sans donner plus de détails.

lk/rp