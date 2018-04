Collaboration entre l'Hôpital neuchâtelois et La Providence pour les urgences

Neuchâtel (awp/ats) - L'Hôpital neuchâtelois (HNE) et l'Hôpital de la Providence, propriété d'Aevis, ont conclu un partenariat pour les urgences adultes. Cette collaboration doit permettre d'améliorer le flux des patients des urgences entre les deux institutions et de développer un réseau de soins de premiers recours à plus large échelle sur le Littoral neuchâtelois.

Dès le 1er juin 2018, les médecins urgentistes de l'HNE assureront les prestations médicales diurnes au sein de la permanence de l'Hôpital de la Providence, ont annoncé mercredi ces institutions. Cette prise en charge se fera en collaboration avec le personnel soignant déjà sur place.

Cette convention s'inscrit dans une volonté de répondre aux besoins sanitaires des Neuchâtelois toujours plus nombreux à ne pas avoir de médecin traitant, ont relevé l'HNE et l'Hôpital de La Providence.

ats/jh